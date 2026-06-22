ظرفیت ارزشمند روستاها در توسعه و تقویت گردشگری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه مشاوران حوزه عمرانی، اظهار داشت: جلسه مشاوران حوزه عمرانی با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر فنی استانداری برگزار شد و در این نشست، گزارش اقدامات ستاد بازسازی در ایام جنگ و روند فعالیت‌های بازسازی که با دبیری بنیاد مسکن در حال انجام است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع طرح‌های هادی روستایی و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مشاوران بررسی شد و فرایند تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی برای حاضران تشریح شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به طرح دغدغه‌های مشاوران درباره وضعیت ترافیکی شهر خرم‌آباد، گفت: مقرر شد نشست تخصصی بعدی با محوریت مدیریت ترافیک شهری خرم‌آباد و با حضور دستگاه‌ها و اعضای مرتبط برگزار شود تا راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت ترافیکی مرکز استان مورد بررسی قرار گیرد.

مجیدی با اشاره به ظرفیت‌های روستاهای لرستان در حوزه گردشگری، بیان کرد: در این نشست درباره توانمندی‌های روستاهای استان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری روستایی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد جلسات آتی با مشارکت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دفتر امور روستایی و بنیاد مسکن برگزار شود تا از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مشاوران برای ارتقای وضعیت گردشگری روستایی بهره‌گیری شود.

وی تصریح کرد: استان لرستان دارای بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا است که از این تعداد، بیش از هزار و ۵۰۰ روستا دارای دهیاری هستند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تقویت گردشگری روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در مناطق روستایی استان ایفا کند.