وعده ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی در لرستان با تکمیل ۱۳ طرح اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در سخنانی از ابلاغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع بازگشتی تبصره ۱۸ به بانک‌های لرستان خبر داد.

وی گفت: این مبلغ اعتبار به ۱۳ طرح در زیربخش‌های مختلف تخصیص‌یافته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: سهم طرح‌های بخش کشاورزی از این محل شش طرح با ۱۷۰ میلیاردتومانی و سهم بخش بهداشت و درمان نیز سه طرح با ۱۴۰ میلیارد تومان است.

امیدی شاه‌آباد، گفت: سهم بخش صنعت و معدن نیز سه طرح با ۱۵۰ میلیارد تومان و سهم بخش گردشگری نیز یک طرح با ۴۰ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها حدود ۷۰ درصد است و با راه‌اندازی این طرح‌ها حدود هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: این طرح‌ها به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و در حال تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات از سوی بانک هستند.

امیدی شاه‌آباد با تأکید به مدیران دستگاه اجرایی و بانک‌های عامل، عنوان کرد: باید این موضوع به‌عنوان یک کار اولویت‌دار تعریف شده و روزانه پیگیری شود تا دراسرع‌وقت این اعتبارات جذب گردد تا بدین‌وسیله شاهد بهره‌برداری از این ۱۳ طرح اقتصادی باشیم.

وی افزود: دو فقره از این طرح‌ها نیز ۶۵ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: طرح‌های مشمول این تسهیلات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مصوب شده‌اند و این تسهیلات در اواخر سال ۱۴۰۴ به استان ابلاغ شده است.