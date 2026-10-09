مسئولان نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرند 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود قنبری در خطبه‌های نماز جمعه شهر ارداق با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و صبر اظهار کرد: صبر زمینه نزول کمک و نصرت الهی است، در حالی که بی‌صبری موجب سستی و شکست می‌شود؛ موضوعی که هم در زندگی فردی و هم در عرصه اجتماعی اهمیت دارد.

امام‌جمعه ارداق با اشاره به تحلیل‌های متفاوت از شرایط و جنگ اخیر گفت: تفاوت تحلیل‌ها از تفاوت نگاه‌ها ناشی می‌شود؛ برخی با نگاهی مبتنی بر ضعف و ناتوانی، شرایط را بن‌بست می‌دانند، اما این نگاه از امید و توجه به قدرت خداوند فاصله دارد.

وی با اشاره به ماجرای حضرت موسی(ع) و رسیدن ایشان و همراهانش به رود نیل افزود: در آن شرایط، عده‌ای تصور می‌کردند راهی برای نجات وجود ندارد، اما حضرت موسی(ع) با اطمینان به همراهی خداوند فرمود «کَلّا إِنَّ مَعِیَ رَبّی»؛ هرگز چنین نیست، پروردگارم با من است.

قنبری با اشاره به تأکید رهبر جدید بر جایگاه قدرت ایران اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر ایمان داشته باشید، برترید.

وی با بیان اینکه ملت ایران باید نگاه امیدوارانه و مبتنی بر ایمان را در سخن و باور خود تقویت کند، گفت: به اعتقاد او، دشمنی قدرت‌های بزرگ با ایران نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت ایران در معادلات جهانی است و پیروزی نصیب ملت ایران خواهد شد.

امام‌جمعه ارداق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها گفت: دولتمردانی که نبض اقتصاد را در دست دارند، باید برای کاهش تورم و کنترل گرانی اقدام کنند و رسالت خود را در برابر مردم به انجام برسانند.

وی با تأکید بر اینکه مردم و نیروهای انتظامی و نظامی در حال انجام وظایف خود هستند، از مسئولان اقتصادی خواست تصمیمات و اظهارات خود را با دقت و سنجیدگی بیشتری اتخاذ کنند.

قنبری افزود: وضعیت کنونی در شأن ملت ایران نیست و مسئولان باید با نظارت جدی بر بازار دلار و اتخاذ تدابیر مؤثر، زمینه کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش رضایت مردم را فراهم کنند.

امام‌جمعه ارداق در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، پنجمین شهید محراب، از جایگاه و ارادت او به امام خمینی(ره) یاد کرد.

وی با نقل سخنی از رهبر شهید درباره آیت‌الله اشرفی اصفهانی، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی در تاریخ و حافظه مردم تأکید کرد.