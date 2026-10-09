به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل، با تبیین نقش کشور امارات در تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: امارات مرکز توطئه علیه کشورهای عربی و اسلامی است. امارات پنجمین دولت دنیا در خرید اسلحه است؛ آنها این اسلحه را برای چه می‌خواهند؟ آنها ارتش ندارند؛ در کدام مرز خودشان جنگ می‌کنند؟ تمام این سلاح‌ها به کشورهای دیگر فرستاده می‌شود تا اوضاع آنها را به هم بریزد.

وی افزود: هیچ دولت عربی و اسلامی نیست مگر اینکه امارات فتنه‌ای در آنها درست کرده و لذا تحلیلگران عرب به امارات می‌گویند «مرکز المؤامرات» یعنی مرکز توطئه. البته بن زاید عقل مدیریت این توطئه‌ها و این پروژه‌های پیچیده را ندارد و در پشت صحنه صهیونیست‌ها حضور دارند.

آیت الله عاملی ادامه داد: کتاب «یهود بین‌الملل» تألیف هنری فورد، صاحب شرکت فورد، به این سؤال که اماراتی‌ها این همه سلاح را چه کار می‌کنند، پاسخ می‌دهد که:

«ان الیهود یفضلون ان یقودوا العالم من الخلف» یعنی یهودی‌ها ترجیح می‌دهند که دنیا را از پشت پرده مدیریت کنند.

امام جمعه اردبیل گفت: اهل تحقیق می‌گویند امارات جزو شهرک‌های صهیونیست‌نشین و شهرک عبری است. یک نفرین در کشورهای عربی مدام تکرار می‌شود که «لا بارک الله فی الامارات» و برای آن اشعار حماسی نیز سروده‌اند.

وی در بخش دیگر از خطبه‌ها با ارائه تحلیلی مبسوط در خصوص نقش استکبار جهانی در ایجاد تقابل بین مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی با یکدیگر افزود: در ماجرای لبنان نیز صلح در یک قدمی است اما اسرائیل به هیچ وجه نمی‌گذارد تا بتواند هر روز لبنان را بمباران و این کشور را برای همیشه زیر پای نجس خود قرار دهد و هرچه بیشتر مسلمان کشته شود. در غزه نیز صلح در یک قدمی است ولی اسرائیل به تسطیح کامل غزه و کشتن ۸۰ هزار نفر راضی نیست و هر روز غزه را بمباران می‌کند تا هرچه بیشتر از مسلمان‌های غزه بکشد تا آنها به تعبیر بن غفیر مجبور به مهاجرت بشوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز ریشه اسرائیلی داشت و صهیونیست‌های آمریکا عمداً جنگ را به راه انداختند تا دو کشور اسلامی هر دو تضعیف شوند تا اسرائیل سر بلند کند. به صدام گفتند عده زیادی از ارتش عراق کشته شد، گفت بگذارید کشته شوند چون کشته‌ها از هر دو طرف شیعه هستند!

امام جمعه اردبیل گفت: حالا مشابه همین جنایت‌ها را در یمن با دست حاکمان به ظاهر مسلمان اجرا می‌کنند. ۱۱ سال پیش عربستان با دستور صهیونیست‌ها طی عملیاتی به نام عاصفه الحزم با هم‌پیمانی چند کشور مسلمان که با اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند به یمن حمله کرد و هزاران نفر مخصوصاً کودکان در یمن کشته شدند و حالا دوباره به بهانه فرود هواپیمای ایرانی در حدیده و اینکه چرا فرودگاه یمن فعال شده، در سطح وسیعی به یمن هجوم برد. این حمله به دستور مستقیم آمریکا و به توصیه اسرائیل بود تا مسلمان با دست مسلمان کشته شود و زیرساخت‌های دو کشور از بین برود و این برای اسرائیل بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: و اخیراً با کمال تأسف پاکستان و ترکیه را نیز به عرصه مسلمان‌کشی آورده‌اند. این دو کشور حاضر به کمک به غزه نشدند اما در یک پروژه صهیونیستی برای کشتن مسلمانان یمن به پا خاسته‌اند.به این دو کشور حدیث رسول خدا(ص) را می‌خوانم که فرمود: «مَن مَشی مَع ظالِمٍ لِیُعِینَهُ و هُو یَعلَمُ أنّهُ ظالِمٌ فقد خَرَجَ مِن الإسلامِ» (هر کس بداند کسی ستمگر است و با این حال او را همراهی کند، از اسلام خارج شده است.)