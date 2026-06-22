به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول شکایتی مبنی بر سرقت گوشواره‌های یک دختربچه در شهرستان بروجرد، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشان داد که دو متهم زن، با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و با شگرد اهدای عروسک، اعتماد دختربچه را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت گوشواره‌های وی کرده‌اند.

خوشبختانه با اقدام قاطع و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هر دو متهم در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، طلاهای مسروقه کشف و به مال‌باخته تحویل داده شد.

همچنین خودروی مورداستفاده متهمان توقیف و آنها برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی روانه زندان شدند.