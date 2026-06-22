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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

دستگیری ۲ زن سارق گوشواره‌های دختربچه‌ها در بروجرد

دستگیری ۲ زن سارق گوشواره‌های دختربچه‌ها در بروجرد

بروجرد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو زن سارق گوشواره‌های دختربچه‌ها در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول شکایتی مبنی بر سرقت گوشواره‌های یک دختربچه در شهرستان بروجرد، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشان داد که دو متهم زن، با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و با شگرد اهدای عروسک، اعتماد دختربچه را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت گوشواره‌های وی کرده‌اند.

خوشبختانه با اقدام قاطع و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هر دو متهم در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، طلاهای مسروقه کشف و به مال‌باخته تحویل داده شد.

همچنین خودروی مورداستفاده متهمان توقیف و آنها برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6867556

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