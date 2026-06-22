پایان کار ۶ کارگاه زیرزمینی طلا در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفیوند روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش فعالیتهای غیرمجاز حفاری برای استخراج سنگهای معدنی در سطح شهرستان ورزقان، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای قوه قضاییه و با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و پلیس اطلاعات شهرستان ورزقان، فعالیت ۶ کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در تبریز شناسایی شد.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق محل فعالیت این کارگاهها، با دریافت دستور قضایی و هماهنگی با دادستان مرکز استان در محل حاضر شده و ضمن تفتیش و بازرسی، نسبت به جمعآوری ادله جرم و پلمب مراکز مذکور اقدام کردند.
دادستان ورزقان با بیان اینکه در این عملیات مقادیر قابل توجهی سنگ طلا به وزن ۱۴ تن به همراه تجهیزات و ادوات فرآوری کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: در همین رابطه ۵ نفر به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
لطفیوند در پایان با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق سنگ طلا و فعالیتهای معدنی غیرمجاز در سطح استان تشدید شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با مخلان امنیت و افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به بهرهبرداری از منابع معدنی میکنند، بدون هیچگونه اغماضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
نظر شما