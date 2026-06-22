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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

توسلی: کانون تعزیه آل‌طاها بستر شکوفایی استعدادهای آیینی است

توسلی: کانون تعزیه آل‌طاها بستر شکوفایی استعدادهای آیینی است

خوانسار- فرماندار خوانسار گفت: کانون تعزیه آل‌طاها (ع) با هدف حمایت از هنرمندان، صیانت از اصالت هنر تعزیه و پرورش نسل جدید تعزیه‌خوانان در شهرستان راه‌اندازی شد.

محمد رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین افتتاحیه کانون تعزیه «آل‌طاها (ع)» اظهار کرد:هنر تعزیه در شهرستان خوانسار، ریشه‌ای عمیق و اصیل دارد و وجود استعدادهای درخشان و هنرمندان صاحب‌نام این عرصه که در سطح کشور نیز سرآمد هستند، سرمایه‌ای فرهنگی برای ما محسوب می‌شود.

وی افزود: کانون آل‌طاها (ع) با هدف بسترسازی برای رشد استعدادها و صیانت از اصالت این آیین مذهبی ایجاد شده است تا میراث‌دار شایسته‌ای برای این هنر متعالی در شهرستان باشد.

فرماندار خوانسار بر ضرورت حمایت دستگاه‌های فرهنگی از هنرمندان این حوزه تأکید کرد و افزود: با فعالیت این کانون، شاهد تداوم و شکوفایی بیش از پیش هنر تعزیه و تربیت نسل جدیدی از هنرمندان متعهد در خوانسار باشیم.

کد مطلب 6867568

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