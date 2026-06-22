محمد رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین افتتاحیه کانون تعزیه «آل‌طاها (ع)» اظهار کرد:هنر تعزیه در شهرستان خوانسار، ریشه‌ای عمیق و اصیل دارد و وجود استعدادهای درخشان و هنرمندان صاحب‌نام این عرصه که در سطح کشور نیز سرآمد هستند، سرمایه‌ای فرهنگی برای ما محسوب می‌شود.

وی افزود: کانون آل‌طاها (ع) با هدف بسترسازی برای رشد استعدادها و صیانت از اصالت این آیین مذهبی ایجاد شده است تا میراث‌دار شایسته‌ای برای این هنر متعالی در شهرستان باشد.

فرماندار خوانسار بر ضرورت حمایت دستگاه‌های فرهنگی از هنرمندان این حوزه تأکید کرد و افزود: با فعالیت این کانون، شاهد تداوم و شکوفایی بیش از پیش هنر تعزیه و تربیت نسل جدیدی از هنرمندان متعهد در خوانسار باشیم.