دستکاری نتایج انتخابات کلمبیا توسط اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به ادعای نامزد راست گرای این کشور در خصوص پیروزی در انتخابات گفت: من پیشتر هشدار داده بود که نرم افزارهای ثبت ملی ضعیف است و باید جایگزین شود اما با این موضوع مخالفت شد.

وی اضافه کرد: امروزه دلایلی داریم که نشان می دهد آدرس های آی پی تعدادی از سرورهای اصلی مرکز انتخابات تغییر کرده است. این به معنی نفوذ سایبری و ایجاد آی پی های فیک برای صندوق های اخذ رأی است. با این شرایط نمی توان نامزد پیروز را اعلام کرد و قضات باید به دقت تغییر این آی پی ها را بررسی کنند.

گوستاو تصریح کرد: تنها طرفی که در جهان می تواند این کار را انجام دهد اسرائیل است. فاصله ۲ نامزد در حد کمتر از یک درصد است.

لازم به ذکر است که هنوز نتایج رسمی از سوی نهادهای کلمبیا اعلام نشده اما نامزد راست گرای تندرو تحت حمایت ترامپ و نزدیک به رژیم صهیونیستی مدعی پیروزی در این انتخابات شده است.