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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

۲ روز انفجار کنترل‌شده مهمات آمریکایی - اسرائیلی در چابهار 

۲ روز انفجار کنترل‌شده مهمات آمریکایی - اسرائیلی در چابهار 

چابهار- طی ۲ روز انفجار کنترل‌شده مهمات آمریکایی - اسرائیلی در چابهار انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ویژه چابهار گفت: انهدام مهمات عمل‌نکرده آمریکایی ـ صهیونی ‌در روزهای اول و دوم تیرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی(ع) نیروی دریایی سپاه اجرا می‌شود.‌

علیرضا نورا افزود: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد که این موضوع کاملاً طبیعی و ناشی از اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی پیش‌بینی‌شده است.

فرماندار چابهار تاکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند و اطلاعات مورد نیاز را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دریافت کنند.

کد مطلب 6867583

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