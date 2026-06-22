به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ویژه چابهار گفت: انهدام مهمات عملنکرده آمریکایی ـ صهیونی در روزهای اول و دوم تیرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی(ع) نیروی دریایی سپاه اجرا میشود.
علیرضا نورا افزود: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد که این موضوع کاملاً طبیعی و ناشی از اجرای برنامههای ایمنسازی پیشبینیشده است.
فرماندار چابهار تاکید کرد: از شهروندان میخواهیم ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند و اطلاعات مورد نیاز را صرفاً از طریق رسانههای رسمی و مراجع معتبر دریافت کنند.
نظر شما