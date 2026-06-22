https://mehrnews.com/x3cpF6 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۸ کد مطلب 6868383 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۸ چابهار در سوگ اباعبدالله الحسین و رهبر شهید چابهار- مردم چابهار در شب هشتم محرم در سوگ اباعبدالله الحسین و رهبر شهید تجمع و عزاداری برگزار کردند. دریافت 60 MB کد مطلب 6868383 کپی شد مطالب مرتبط ۲ روز انفجار کنترلشده مهمات آمریکایی - اسرائیلی در چابهار بررسی میدانی چالشهای تجاری و زیرساختی مرز ریمدان عطر محرم حسینی در شهر مرزی سراوان برچسبها چابهار مراسم عزاداری محرم و صفر تجمع مردمی
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