حمایت چین و سوئیس از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد: ما از تلاش های پاکستان و قطر به عنوان میانجی گران حمایت می کنیم و امیدواریم آمریکا و ایران از شتاب روند کنونی محافظت به عمل آورند.

از سوی دیگر وزارت خارجه سوئیس نیز اعلام کرد: ما از پیشرفت سازنده در مذاکرات میان میانجی گران، ایران و آمریکا استقبال می کنیم و همچنان آماده ایم از این روند حمایت به عمل آوریم.

آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد: شاهد پیشرفت در مذاکرات ما با ایران از جمله در زمینه های ایجاد سازوکارهای مربوط به تنگه هرمز و آتش بس لبنان هستیم.