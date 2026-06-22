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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

حمایت چین و سوئیس از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا

حمایت چین و سوئیس از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا

کشورهای چین و سوئیس از پیشرفت در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد: ما از تلاش های پاکستان و قطر به عنوان میانجی گران حمایت می کنیم و امیدواریم آمریکا و ایران از شتاب روند کنونی محافظت به عمل آورند.

از سوی دیگر وزارت خارجه سوئیس نیز اعلام کرد: ما از پیشرفت سازنده در مذاکرات میان میانجی گران، ایران و آمریکا استقبال می کنیم و همچنان آماده ایم از این روند حمایت به عمل آوریم.

آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد: شاهد پیشرفت در مذاکرات ما با ایران از جمله در زمینه های ایجاد سازوکارهای مربوط به تنگه هرمز و آتش بس لبنان هستیم.

کد مطلب 6867626

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