۳ شاخص دست برتر ایران در مذاکرات به روایت آویگدور لیبرمن 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما و وزیر سابق صهیونیست با اشاره به تبعات مذاکرات میان ایران و آمریکا مدعی شد که ایران در سایه این مذاکرات هسته‌ای خواهد شد و آمریکا موشک‌های بالستیک آن را تایید خواهد کرد.

رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از آویگدور لیبرمن اعلام کرد که معامله‌ای که در سوئیس بین واشنگتن و تهران در حال شکل‌گیری است، ۳ مورد را تضمین می‌کند.

وی در تشریح این ۳ مورد افزود که در سایه این تفاهم ایران به یک کشور هسته‌ای تبدیل می شود و موشک‌های بالستیک این کشور تایید کامل آمریکا را دریافت می کنند.

لیبرمن تصریح کرد که این مذاکرات تداوم تامین مالی نیروهای مقاومت منطقه را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر باراک راوید، خبرنگار شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در قبال پرونده لبنان رفتاری عصبی و هیستریک از خود نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند تفاهمات جدید درباره لبنان در مقایسه با سازوکار پیشین که در دوره ریاست ‌جمهوری جو بایدن برقرار بود، به سود رژیم صهیونیستی نیست.

راوید افزود که در سازوکار قبلی، ارتش صهیونیستی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود، اما در چارچوب جدید تنها در محدوده موسوم به «خط زرد» اجازه اقدام علیه اهدافی را دارد که تهدیدی فوری محسوب شوند.

وی همچنین اشاره کرد که ترکیب کشورهای حاضر در سازوکار جدید تغییر کرده است. در چارچوب پیشین، فرانسه، آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان در این روند مشارکت داشتند، اما اکنون ایران، قطر، پاکستان، لبنان و آمریکا در آن حضور دارند و تل‌آویو عضوی از این سازوکار نیست.

به گفته باراک راوید، در گذشته هماهنگی‌ها با ارتش لبنان با هدف جمع‌آوری سلاح‌های حزب ‌الله انجام می‌شد، اما در شرایط کنونی این هماهنگی‌ها بیشتر بر جلوگیری از درگیری و تنش مستقیم میان رژیم صهیونیستی و حزب ‌الله متمرکز است.