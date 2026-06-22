به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، دقایقی قبل فرودگاه زوریخ را ترک کرد.



هیئت کشورمان در مذاکراتی فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه قریب به ۱۸ ساعت ادامه داشت، در نشست‌های دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کرد.

در پایان این گفتگوها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.



همچنین گفتگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ادامه خواهد داشت.