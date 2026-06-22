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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» زوریخ را ترک کرد

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» زوریخ را ترک کرد

هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، دقایقی قبل فرودگاه زوریخ را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، دقایقی قبل فرودگاه زوریخ را ترک کرد.

هیئت کشورمان در مذاکراتی فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه قریب به ۱۸ ساعت ادامه داشت، در نشست‌های دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کرد.

در پایان این گفتگوها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.

همچنین گفتگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6867628
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
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      پاسخ
      حداقل کمی هوشیار باشید هدف دشمن کثیف خسته کردن مذاکره کنندگان ما و گرفتن امتیاز در خستگی هست .خودتان را عجول و تشنه مذاکرات نشان ندهید شما مدیون حق مردم و خون شهدا هستید پس بی نهایت دقت کنید

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