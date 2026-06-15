پیش بینی برداشت ۳۳ هزار تن گندم در البرز/کاملینا در برنامه توسعه کشت

اکبر یونسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال زراعی جاری هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی البرز زیر کشت گندم رفته، افزود: از آغاز فصل بارداشت تاکنون ۶۰ تن گنزم از حدود ۲۰ هکتار از اراضی برداشت شده ضمن اینکه کار برداش تا اواخر تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۶ مرکز خرید تضمینی و ۲ مرکز خرید توافقی کار خرید گندم تولیدی در استان را برعهده دارند، اظهارداشت: قیمت خرید تضمینی گندم در مرحله اول ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان عیین شد ولی با توجه به افزایش هزینه ها، دولت ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم به عنوان جایزه تحویل گذاشته که در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری است.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال جاری ۲۴ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید و مابقی گندم تولیدی خودمصرفی می شود.

وی یادآور شد: امسال برای اولین بار در استان گندم دیم در ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی طالقان کشت شده است.

پیش بینی تولید ۲۳ هزار تن جو آبی در البرز

یونسی در ادامه به کشت جو آبی در ۵۷۵۰ هکتار از اراضی زراعی استان اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود ۲۳ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود که تمام آن ها به دامداری ها فروخته می شود.

وی با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت از سطح ۱۳۰۰ هکتار از اراشی ۵۵۰۰ تن جو برداشت شده، اظهارداشت: برداشت دانه های روغنی کلزا و کاملینا نیز در استان آغاز شده که هر دو آن ها با قیمت تضمینی به مراکز خرید فروخته می شوند.

وی با بیان اینکه کاملینا یک دانه روغنی با کشت کم آب بر است و برنامه توسعه کشت آن در استان وجود دارد، گفت: این دانه روغنی در سطح ۸۰ هکتار از اراضی زراعی کشت شده که ۸۰ تن برداشت دانه انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: همچنین ۲۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت کلزا رفته بود که پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن دانه از این اراضی می شود.

وی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کاملینا را ۹۵ هزار تومان، کلزا ۱۱۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: محصول جو نیز به صورت توافقی به دامداران فروخته می شود ولی قیمت در بازار ۴۳ هزار تومان است.

وی در ادامه با بیان اینکه تمام اقدامات برای برداشت محصولات زراعی تدارک دیده شده، افزود: پیش بینی می شود ۹۳ دستگاه کمباین کار برداشت محصول را انجام دهند که از این تعداد ۱۰ دستگاه بومی استان و مابقی از خارج از استان می آیند.

عملیات مبارزه با عوامل خسارت زا در ۱۸ هزار هکتار

یونسی یکی از اقدامات در طول دوره کاشت و داشت محصولات زراعی بخصوص برای گندم و جو را مبارزه با عوامل خسارت زای زنده از جمله علف های هرز، بیماری ها و سن گندم عنوان کرد و گفت: در سال زراعی جاری کار مبارزه با عوامل خسارت زای زنده در ۲ مرحله در سطح ۱۸ هزار هکتار انجام است.

وی با بیان اینکه کار مبارزه به وسیله عوامل بیولوژیک، سمپاشی و... انجام شده، افزود: پیش بینی می شود در محصول گندم زیر یک درصد سن زدگی داشته باشیم به طوریکه در سال زراعی گذشته محصول تولیدی در البرز بهترین و پاک ترین گندم را در کشور داشت که مورد تشویق قرار گرفت.

وی یادآور شد: اکیپ های ناظر برداشت و خرید به صورت مستمر در سطح مزارع و مراکز خرید فعال و بر جریان برداشت و خرید نظارت می کنند.

ارایه خدمات پشتیبانی در برنامه الگوی کشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان البرز به طرح الگوی کشت برای محصولات استراتژیک اشاره کرد و گفت: طبق برنامه الگوی کشت در سطوح ابلاغی، کشت محصولاتی که در برنامه الگوی کشت است خدمات پشتیبانی برای آن تدارک دیده شده که از جمله این خدمات تامین نهاده ها، تسهیلات بانکی و خرید تضمینی این محصولات است.

وی تخصیص سوخت و آب را جزو این برنامه دانست و افزود: در برنامه الگوی کشت، توسعه هزارهکتار برای دانه های روغنی کلزا، کاملینا و گلرنگ در استان دیده شده است.