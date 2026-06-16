برخورد کمباین با پژو در محور ماهیدشت ۷ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در پی وقوع یک سانحه رانندگی در محور ماهیدشت به اسلام‌آبادغرب و در محدوده روستای میمز، نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه، این حادثه ساعت ۷:۵۴ دقیقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

این سانحه بر اثر برخورد یک دستگاه کمباین با یک خودروی پژو ۴۰۵ رخ داد که در نتیجه آن هفت نفر دچار مصدومیت شدند.

پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافته و اقدامات اولیه درمانی و امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان آیت‌الله طالقانی(ره) منتقل شدند.

بر پایه گزارش‌های اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته و تمامی آسیب‌دیدگان دچار مصدومیت شده‌اند.

گفته می‌شود بررسی علت و ابعاد این سانحه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.