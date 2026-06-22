خبرگزاری مهر-گروه استانها: همزمان با هشتمین روز ماه محرم و فرارسیدن «یوم‌العباس»، شهر زنجان بار دیگر خود را برای میزبانی از یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور آماده کرده است؛ آیینی که هر ساله با حضور گسترده عزاداران حسینی از سراسر ایران و جمعی از شیفتگان اهل بیت (ع) از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت مردم به مکتب عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در یوم‌العباس همه ساله با حضور صدها هزار نفر از عاشقان اهل‌بیت(ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور برگزار می‌شود، گفت: این مراسم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی جهان اسلام و دومین قربانگاه پس از منا شناخته می‌شود.

محسن صادقی افزود: آسیب وارد شده به بخش‌هایی از حسینیه اعظم در پی حملات رژیم صهیونیستی و جریحه‌دار شدن احساسات شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع)، موجب افزایش شور و احساس مسئولیت دینی در میان مردم شده است و امسال شاهد برگزاری یوم العباس باشکوه تر و با حضور گسترده تر عزاداران حسینی از اقصی نقاط کشور باشیم.

سه هزار خادم و خادمیار افتخاری برای خدمت‌رسانی به عزاداران سازماندهی شده‌اند

زنجان - رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با اشاره به خسارت‌های گسترده وارد شده به این مجموعه مذهبی در جریان حمله اخیر دشمن، گفت: حسینیه اعظم زنجان با اتکا به عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) و با حضور گسترده خادمان و خادمیاران افتخاری، امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته مراسم عزاداری ماه محرم و دسته عظیم یوم‌العباس را برگزار خواهد کرد.

حجت‌الاسلام محمدهادی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه فعالیت‌های حسینیه هرگز متوقف نخواهد شد، تصریح کرد: همان‌گونه که فرهنگ عاشورا در طول تاریخ با وجود همه دشمنی‌ها زنده و پویا باقی مانده است، مسیر خدمت‌رسانی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) در حسینیه اعظم زنجان نیز با قدرت ادامه خواهد یافت و این خسارت‌ها هیچ خللی در اراده خادمان و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم ماه محرم گفت: تمامی کمیته‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی و پشتیبانی از ماه‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و امسال نیز با سازماندهی کامل، مقدمات برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم فراهم شده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان افزود: بیش از سه هزار خادم و خادمیار افتخاری در بخش‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به عزاداران سازماندهی شده‌اند و ۱۹ کمیته تخصصی مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای امور مختلف مراسم را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه دسته عزاداری یوم‌العباس حسینیه اعظم زنجان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: این حرکت عظیم مردمی، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) است و هر ساله میلیون‌ها دل مشتاق را به فرهنگ عاشورا پیوند می‌دهد.

امسال مردم مؤمن، ولایت‌مدار و عاشورایی زنجان در روز هشتم محرم با حضوری گسترده، پرشور و دشمن‌شکن در دسته عزاداری یوم‌العباس شرکت خواهند کرد

حجت‌الاسلام بیات تأکید کرد: امسال نیز مردم مؤمن، ولایت‌مدار و عاشورایی زنجان در روز هشتم محرم با حضوری گسترده، پرشور و دشمن‌شکن در دسته عزاداری یوم‌العباس شرکت خواهند کرد و پیام وفاداری به آرمان‌های عاشورا، ولایت و مقاومت را به گوش جهانیان خواهند رساند.

وی افزود: حسینیه اعظم زنجان به پشتوانه سرمایه عظیم مردمی و با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت، همچنان پرچمدار ترویج معارف اهل‌بیت (ع) خواهد بود و مراسم امسال نماد وحدت، همدلی و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان خواهد شد.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با دعوت از عموم مردم برای حضور در آیین‌های عزاداری ماه محرم، گفت: ان‌شاءالله در روز هشتم محرم، علم عزاداری، آزادگی، مقاومت و خونخواهی شهدای راه حق در دسته عظیم یوم‌العباس برافراشته خواهد شد و پیام نهضت حسینی از زنجان به سراسر کشور و جهان اسلام مخابره می‌شود. این مسیر نورانی با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت و هیچ تهدید و هجمه‌ای نمی‌تواند چراغ فروزان عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را خاموش کند.

تمهیدات کامل برای برگزاری باشکوه یوم‌العباس و یوم‌الزینب در زنجان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم‌های یوم‌العباس و یوم‌الزینب در زنجان، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این دو رویداد عظیم مذهبی و فرهنگی اندیشیده شده و مجموعه‌های مردمی و اجرایی آمادگی کامل برای میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را دارند.

حجت‌الاسلام مختار کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رابطه با برگزاری مراسم‌های یوم‌العباس و یوم‌الزینب، جلسات متعدد هماهنگی و برنامه‌ریزی با حضور هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان، هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان، مسئولان اجرایی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهادهای مرتبط برگزار شده و خوشبختانه تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم‌ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه یوم‌العباس و یوم‌الزینب از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و فرهنگی کشور به شمار می‌روند، افزود: مردم متدین و ولایتمدار زنجان هر ساله با حضور گسترده و پرشور خود، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را به نمایش می‌گذارند و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود شاهد حضوری پرشکوه‌تر از سال‌های گذشته باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تأکید بر همدلی و انسجام موجود میان مجموعه‌های برگزارکننده مراسم گفت: خوشبختانه با اتحاد، همفکری و همکاری ارزشمند هیئت امنای حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان، زمینه برگزاری هرچه بهتر این آیین‌های معنوی فراهم شده است و اطمینان داریم که مراسم یوم‌العباس امسال با شکوه، نظم و انسجام بیشتری برگزار خواهد شد.

مجموعه حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان آمادگی کامل برای برگزاری یوم العباس و یوم الزینب را را دارند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان خاطرنشان کرد: مجموعه حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان در ابعاد مختلف اجرایی، فرهنگی، خدماتی و پشتیبانی آمادگی کامل برای برگزاری این دو رخداد بزرگ مذهبی و فرهنگی را دارند و با همکاری دستگاه‌های مختلف، خدمات مورد نیاز زائران و عزاداران فراهم خواهد شد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم، خیرین، خادمان، هیئت امنا و تمامی عوامل اجرایی گفت: بی‌تردید رمز ماندگاری و عظمت مراسم‌های یوم‌العباس و یوم‌الزینب، اخلاص مردم و عشق آنان به اهل‌بیت(ع) است و امیدواریم امسال نیز شاهد خلق صحنه‌هایی ماندگار از وحدت، همدلی، معنویت و شور حسینی در پایتخت شور و شعور حسینی باشیم.

کرمی تأکید کرد: از تمامی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این مراسم‌ها، بار دیگر جلوه‌ای از ارادت ملت ایران به فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارند و ان‌شاءالله با همکاری، نظم و مشارکت عمومی، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین‌های عظیم دینی در زنجان باشیم.

محدودیت های ترافیکی یوم العباس در زنجان اجرا می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طرح ویژه ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم یوم‌العباس و یازدهم محرم در زنجان با هدف تأمین امنیت و تسهیل تردد عزاداران اجرا خواهد شد.

سرهنگ سید حبیب‌الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و افزایش حجم ترددهای شهری در این ایام، گفت: همانند سال‌های گذشته، پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک و تأمین امنیت مراسم‌های عزاداری محرم در سطح شهر انجام داده است.

امسال نیز زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی، مهیای میزبانی از خیل عظیم عزادارانی است که در هشتم محرم با حضور در دسته باشکوه حسینیه اعظم، بار دیگر پیام وفاداری به مکتب عاشورا و نهضت حسینی را فریاد خواهند زد.