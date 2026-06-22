ورود جامعه وکلا به حل مشکلات حقوقی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید محمد جواد حسینی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای تخصصی در حل مسائل جامعه هدف اظهار کرد: پیگیری مشکلات حقوقی مددجویان سازمان بهزیستی یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری در سازمان است و در این مسیر، مشارکت وکلای رسمی دادگستری میتواند نقش مؤثری در حمایت حقوقی از جامعه هدف ایفا کند.
وی افزود: تأسیس مؤسسه غیردولتی با عضویت وکلای رسمی دادگستری از یک سو موجب توسعه موضوعی مؤسسات غیردولتی در حوزه پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی مددجویان میشود و از سوی دیگر زمینه توسعه قشری این مؤسسات را از طریق جلب مشارکت جامعه وکلا فراهم میکند.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در راستای تحقق دو راهبرد از راهبردهای دوازدهگانه توسعه مشارکت در سازمان بهزیستی و با توجه به سوابق خیرخواهانه حمیدرضا حاجیاسفندیاری وکیل پایه یک دادگستری از وی برای همکاری دعوت به عمل آمد و در جلسهای مشترک، فرایند و مراحل اخذ مجوز از سازمان بهزیستی بررسی شد.
حسینی متذکر شد: با شناسایی سایر موضوعات مغفولمانده در حوزه مسائل جامعه هدف و پیگیریهای مرکز مشارکتهای مردمی، اقشار مرتبط با این موضوعات شناسایی میشوند و با توسعه مؤسسات غیردولتی تخصصی، گام مؤثری در مسیر تحقق راهبردهای دوازدهگانه توسعه مشارکت برداشته خواهد شد.
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