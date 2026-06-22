به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در نوزدهمین نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان با اشاره به جایگاه والای مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: برگزاری باشکوه و در عین حال محتوا محور مراسم تاسوعا و عاشورا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت فعال هیئات مذهبی و مردم است.

وی همچنین بر مدیریت مناسب تجمعات، توجه به مسائل فرهنگی و ارتقای سطح معرفتی برنامه‌ها تأکید کرد.

در ادامه، سایر اعضای حاضر در نشست نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روند برگزاری مراسم، رفع برخی مشکلات اجرایی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی و روستایی مطرح کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهادهای فرهنگی و هیئات مذهبی تأکید شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات جانبی تجمعات مذهبی و راهکارهایی برای ارتقای کیفی محتوا و برنامه‌ها به‌ ویژه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین استفاده از ظرفیت روستاها در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و تقویت مشارکت های مردمی تشکیل شد.