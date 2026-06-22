  1. استانها
  2. بوشهر
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

امام جمعه دشتستان:مراسم تاسوعا و عاشورا با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود

امام جمعه دشتستان:مراسم تاسوعا و عاشورا با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: برگزاری باشکوه و محتوا محور مراسم تاسوعا و عاشورا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌ افزایی دستگاه‌ها و مشارکت فعال مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در نوزدهمین نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان با اشاره به جایگاه والای مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: برگزاری باشکوه و در عین حال محتوا محور مراسم تاسوعا و عاشورا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت فعال هیئات مذهبی و مردم است.

وی همچنین بر مدیریت مناسب تجمعات، توجه به مسائل فرهنگی و ارتقای سطح معرفتی برنامه‌ها تأکید کرد.

در ادامه، سایر اعضای حاضر در نشست نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روند برگزاری مراسم، رفع برخی مشکلات اجرایی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی و روستایی مطرح کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهادهای فرهنگی و هیئات مذهبی تأکید شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات جانبی تجمعات مذهبی و راهکارهایی برای ارتقای کیفی محتوا و برنامه‌ها به‌ ویژه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین استفاده از ظرفیت روستاها در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و تقویت مشارکت های مردمی تشکیل شد.

کد مطلب 6867681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها