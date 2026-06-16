خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: با فرارسیدن ماه محرم، آذربایجانشرقی و بهویژه تبریز به عنوان «پایتخت تشیع» بار دیگر میزبان آیینهای باشکوه عزاداری سید و سالار شهیدان میشود. در این ایام مساجد، حسینیهها، تکایا، بازار تاریخی تبریز و خیابانهای شهر محل برگزاری مراسمهای سنتی و مردمی عزاداری است و هزاران هیئت مذهبی در شهرها و روستاهای استان با برپایی مجالس سوگواری، دستهرویها و آیینهای خاص منطقهای ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نشان میدهند.
برنامههای فرهنگی و اجرایی محرم در آذربایجانشرقی
حجتالاسلام سیدحسن اصلینژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای ماه محرم اظهار کرد: در حوزه فرهنگی برنامههایی همچون تجلیل از موکبداران جنگ رمضان، برگزاری همایش هیئات حسینی، همایش مداحان و همایش طلایهداران مبلغان و مبلغات برگزار میشود.
وی افزود: پخش محتوای کتاب «سکوی پرواز» ویژه مبلغان و مبلغات، رونمایی از کتاب «ماه خون»، برگزاری کنگره شعر محرم و نشست اختصاصی با شاهحسینگویان برای بررسی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی آیینهای عزاداری از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: در بخش اجرایی نیز هماهنگی و توزیع گوشت و برنج ویژه محرم، ساماندهی هیئات مذهبی، بیمه هیئات، بازرسی از شاهحسینگویان، برگزاری نشستهای تخصصی برای جلوگیری از آسیبهای محرم و صدور مجوز برای دستجات شاهحسینگویان در دستور کار قرار دارد.
اصلینژادی همچنین با اشاره به دستورالعملهای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی گفت: برگزاری مراسم با محوریت قرآن و مداحی، توجه به پیامهای عاشورا، پرهیز از عناوین غیرمستند، رعایت اوقات نماز، توجه به وحدت اسلامی، ارائه اشعار حماسی و پرمحتوا و رعایت مسائل بهداشتی در تهیه و توزیع نذورات از جمله نکات مورد تأکید است.
وی افزود: همچنین از هیئات خواسته شده است از ایجاد مزاحمت برای شهروندان، ایجاد ترافیک و راهبندان، عرضه محصولات غیرقانونی مانند شمایل منسوب به اهلبیت(ع) و اجرای برنامههای موهن مانند قمهزنی و حرکات نامتعارف در عزاداریها خودداری کنند.
گستردگی فعالیت هیئات مذهبی در استان
محمد فتحاللهزاده رئیس تشکلهای دینی استان آذربایجانشرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: در آذربایجانشرقی در ماه محرم بیش از ۷۰ درصد هیئات در قالبهای مختلف در مراسم عزاداری مشارکت دارند.
وی افزود: این مراسم عزاداری در قالب دستجات شاه حسین گو در خیابان ها و میادین شهری، و در قالب هیئات سینه زنی و زنجیرزنی و سخنرانی و مداحی در منازل، مساجد، تکایا و حسینیه ها و بقاع متبرکه برگزار می شود.
فتحاللهزاده ادامه داد: در ایام محرم نسبت به سایر ایام سال حدود ۲۰ درصد افزایش فعالیت هیئات را شاهد هستیم و حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هیئت نیز به صورت مناسبتی و صرفاً در ماه محرم مراسم عزاداری برگزار میکنند.
رئیس تشکلهای دینی استان آذربایجانشرقی افزود: مراسم ویژه دانش آموزی در قالب همایش های احلی من العسل در ۳۵ منطقه همزمان با ۳۱ خرداد اجرا خواهد شد.
وی اظهار کرد: در مجموع حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ هیئت نیز در طول سال به صورت هفتگی برنامه دارند و اوج فعالیتها در دهه اول محرم است.
رئیس تشکلهای دینی استان همچنین به برخی برنامههای شاخص اشاره کرد و گفت: تجمع بزرگ شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در حدود ۱۵۰ نقطه استان برگزار میشود و برنامههای ویژه دانشآموزان و نوجوانان نیز در روز ششم محرم توسط آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.
وی یکی از شاخصترین آیینهای عزاداری تبریز را عزاداری بازار دانست و گفت: این مراسم از هشتم تا دوازدهم محرم در بازار سرپوشیده تبریز برگزار میشود و حدود ۷۵ دسته عزاداری از هیئات مختلف در آن حضور دارند.
فتحاللهزاده افزود: این مراسم از بعد از نماز ظهر آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه دارد و از قدیمیترین و طولانیترین آیینهای عزاداری در کشور به شمار میرود.
وی گفت: مراسم عزاداری هیئات و بویژه دستجات شاه حسین گو محرم سال ۱۴۰۵ ش، به دلیل جنگ تحمیلی سوم و شهادت امام امت، از لحاظ حماسه خوانی، جریان سازی، تاثیرگذاری و پرداختن به مسائل روز جامعه و حمایت از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ عزاداری شد که از روز اول جنگ آغاز و اکنون نیز ادامه دارد.
برگزاری تجمعات و آیینهای شاخص عزاداری در استان
اصغر عبادی رئیس شورای هیئات مذهبی استان آذربایجانشرقی و دبیر شورای هیئات مذهبی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح استان بالغ بر ۷۵۰۰ هیئت مذهبی مناسبتی و هفتگی داریم که همه آنها در دهه اول محرم فعال هستند
وی افزود: برخی هیئات از ابتدای محرم تا دوازدهم محرم و برخی دیگر تا چهلم امام حسین(ع) مراسم عزاداری خود را ادامه میدهند.
عبادی با اشاره به آیین دستهروی در بازار تبریز گفت: این مراسم یکی از طولانیترین دستههای عزاداری کشور است و نزدیک به ۷۰ دسته عزاداری از حدود ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۱ شب در بازار تبریز به عزاداری میپردازند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برنامههای ویژه بانوان در حسینیهها و مساجد برگزار میشود و در اکثر شهرهای استان نیز تجمعات بزرگ عاشورایی در روزهای هفتم محرم، تاسوعا و عاشورا برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان در پایان تأکید کرد: زمان عزاداری هیئات تا ساعت ۱۲ شب تعیین شده و از برگزارکنندگان خواسته شده است برای جلوگیری از مزاحمت برای شهروندان و ایجاد راهبندان، نظم و زمانبندی مراسمها را رعایت کنند.
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