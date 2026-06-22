به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی صبح دوشنبه در آیین گلباران مزار شهدای گرمسار به مناسبت هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، بیان کرد: تداوم راه شهدا در عرصه خدمت‌رسانی به مردم مورد تأکید است.

وی با اشاره به اهمیت تجدید میثاق با شهدا بیان داشت: حضور در کنار مزار شهدا زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که با تأمل در سیره آنان و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و اداری همراه باشد. شهدا ناظر بر رفتار و عملکرد مسئولان هستند و این حضور باید به عهدی دوباره برای خدمت خالصانه به مردم تبدیل شود.

امام جمعه گرمسار خدمت به مردم را یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی و انقلابی دانست و اظهار کرد: مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی باید از فرصت خدمت برای رفع مشکلات مردم بهره ببرند و بدانند که گره‌گشایی از امور جامعه، بهترین عبادت و راه ادامه مسیر شهدا است.

آرامی با هشدار نسبت به پیامدهای کم‌کاری در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هر خدمتی که به مردم ارائه می‌شود، خدمت به نظام اسلامی است و هرگونه بی‌توجهی به مطالبات مردم یا رفتار نامناسب با ارباب‌رجوع، خیانت به آرمان‌های انقلاب و خون پاک شهدا به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مجموعه قضایی شهرستان گرمسار قدردانی کرد و افزود: طی سال‌های اخیر، قضات و مسئولان دادگستری و دادستانی شهرستان با سلامت، پاک‌دستی و عدالت‌محوری در مسیر اجرای قانون و احقاق حقوق مردم گام برداشته‌اند که این رویکرد، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام و جامعه است.