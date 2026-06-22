به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ نشست سازمان تحقیقات. آموزش و ترویج کشاورزی در امنیت غذایی کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در محل این سازمان برگزار شد.
غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر امنیت غذایی، گفت: طی یک سال گذشته که حوادث مختلف رخ داده است یکی از مسائل مهم که به اقتدار ملی و دفاعی کمک کرد بحث امنیت غذایی بود.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه که مصادف با هفته جهاد کشاورزی در سال گذشته بود تا امروز، اتفاقاتی چون برگشت اسنپ بک، اعتصاب کامیونداران که خودش یک جنگ محسوب میشود، جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن که با شدیدترین محاصره دریایی کشور با آن روبهرو بود امنیت غذایی با چالش مواجه نشد در حالی که با تحول اقتصادی و حذف ارز ترجیحی همراه بود. اما شاهد بودیم که نه قفسی خالی شد و نه صفی برای خرید کالاها تشکیل شد.
وی با بیان این که گرانی با گرانفروشی متفاوت است، تصریح کرد: طبیعی است با حذف ارز ترجیحی فیمت تولید افزایش پیدا کند که دولت با کالابرگ جبران میکند. این امنیت غذایی با برنامهریزی محقق شد و از خرید هیجانی جلوگیری شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانش در حوزه کشاورزی بیان کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان یکی از رکن های اساسی امنیت غذایی، پشتوانه تولید و مغز متفکر و بازوی علمی و مشورتی بخش کشاورزی، نقش کلیدی دارد.
این مسئول دولتی افزود: چه از نظر دانش فنی، توسعه دانش، حفظ و بهرهبرداری و مدیریت ذخائر ژنتیک، نظارت بر نهادههای کشاورزی و دامی رد پای سازمان وجود دارد.
گلمحمدی با اشاره به شعار سال «امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: این امر وظیفه و مسئولیت ما را دوچندان کرده است. در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش بهرهوری مدنظر است و از اینرو، ما در سازمان تات امسال را سال آموزش و ترویج، توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی نامگذاری کردیم.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه سخنان خود، گفت: در این راستا از ظرفیتهای بینالمللی هم استفاده خواهیم کرد که تجربه خوبی سال گذشته ثبت شد.
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