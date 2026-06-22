اعتراف تلخ صهیون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: براساس نظرسنجی دانشگاه عبری اورشلیم با همکاری مؤسسه آگام که دیروز منتشر شد؛ اکثریت قاطع صهیونیست ها به نتایج جنگ با ایران و چشم انداز مفاهمهنامه میان تهران و واشنگتن نگاهی کاملا منفی دارند؛ تا جایی که ۹۲/۱درصد از آنان معتقدند جمهوری اسلامی ایران در این نبرد پیروز شده است. بر پایه این افکارسنجی، حتی در میان رأیدهندگان حامی بلوک راستگرا بهسرکردگی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، ۹۳/۱درصد معتقدند که ایران پیروز این میدان بوده است. تحت همین فشار سنگین ساکنان فلسطین اشغالی، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل صراحتا بر عدم عقبنشینی از خاک لبنان تاکید کرد.
افزون بر این، ۸۲/۹درصد از شرکتکنندگان در این افکارسنجی بر این باورند که نبرد ششهفتهای با ایران، امنیت بلندمدت اراضی اشغالی را تضعیف کرده است. همچنین ۸۶درصد از آنان نسبت به پیامدهای این جنگ و توافق میان آمریکا و ایران دیدگاهی منفی دارند؛ توافقی که بدون هرگونه دخالت و نظرخواهی از مقامات تلآویو شکل گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ۸۷/۸درصد از صهیونیست ها اعتقاد دارند، تلآویو در دستیابی به اهداف تهاجم نظامی ناکام مانده یا تنها بخش کوچکی از این خواستهها را محقق کرده است. این در حالی است که پیش از این، مقامات تلآویو و واشنگتن اعلام کرده بودند نابودی برنامه هستهای، رفع تهدیدهای موشکی و در نهایت سرنگونی حکومت ایران، از اهداف اصلی جنگ تحمیلی سوم قلمداد میشود.
بی اعتمادی به مقامات
یافتههای این نظرسنجی همچنین نشاندهنده بحران گستردهتر بیاعتمادی نسبت به تصمیم سازان تلآویوست؛ چراکه نزدیک به سهچهارم شرکتکنندگان، یعنی ۷۲/۵درصد، ادعای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را مبنی بر دستاوردهای چشمگیر و رفع تهدید وجودی باور ندارند. افزون بر این، ۵۶/۴درصد از پاسخدهندگان، نحوه مدیریت جنگ را از سوی او «ناموفق» یا «ضعیف» ارزیابی کردهاند. در مقابل، تنها ۲۶/۵درصد از جامعه آماری، عملکرد نخستوزیر را در این تهاجم «خوب» یا «عالی» قلمداد میکنند و ۱۷/۱درصد نیز این مدیریت را در سطح «متوسط» دانستهاند. این افکارسنجی در عین حال از پیامدهای سیاسی سنگین برای شخص نتانیاهو حکایت دارد؛ به گونهای که میزان حمایت عمومی از نخستوزیری او، از ۴۰/۵درصد در اوایل ماه مارس به ۲۹/۴ درصد در ژوئن سقوط کرده است.
انزجار از ترامپ
یافتههای این افکارسنجی علاوه بر این، خشم عمیق ساکنان اراضی اشغالی را از عملکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در هدایت جنگ و پیامدهای بعدی آن آشکار کرد. این تحولات، تفاهم با ایران را نیز شامل میشود؛ رویدادی که بهشدت در میان اسرائیلیها نامحبوب است. بر پایه آمار به دست آمده، ۶۹/۱درصد از شرکتکنندگان، رویکرد رئیسجمهور آمریکا در مدیریت نبرد را «ناموفق» یا «ضعیف» ارزیابی کردهاند، در حالی که تنها ۱۰/۸درصد از پاسخدهندگان این عملکرد را «خوب» یا «عالی» قلمداد میکنند.
در راستای همین روند ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیمصهیونیستی تصریح کرد که ما باید بدانیم چگونه به رئیسجمهور ترامپ «نه» بگوییم؛ آتشبس (با محورمقاومت) یک اشتباه بود. در پاسخ به این پرسش که آیا تلآویو باید حملات نظامی گسترده خود را علیه حزبالله، ازجمله هدف قرار دادن بیروت، از سر بگیرد، ۴۸/۲درصد از پاسخدهندگان موافقت خود را اعلام کردند. این موافقت حتی با وجود خطر شکلگیری تنش با دونالد ترامپ مطرح میشود؛ رئیسجمهوری که پیش از این، ناخشنودیاش را از تداوم نبردها در لبنان نشان داده بود. در سوی دیگر، ۲۰/۹درصد از شرکتکنندگان با این رویکرد مخالفت کردند و ۳۰/۹درصد همچنان مردد بودند.
فروپاشی طرح اسرائیل بزرگ
طراحان این نظرسنجی در پایان از پاسخدهندگان پرسیدند که آیا نبردهای رژیمصهیونیستی علیه جنبشهای حماس و حزبالله، هدف «پیروزی مطلق» را محقق کرده است یا خیر؛ شعاری که بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگی وی در ۳۱ ماه گذشته، یعنی از زمان عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و آغاز جنگ در غزه و مناطق پیرامونی، همواره مروج آن بودهاند. نتایج نشان داد تنها ۱۲/۲درصد از شرکتکنندگان باور دارند که تلآویو موفق شده بیشتر اهداف نهفته در ادعای «پیروزی مطلق» را عملی کند. این افکارسنجی اهداف مذکور را مواردی همچون سرنگونی حکومت حماس در غزه، آزادی اسرا و در نهایت نابودی توانمندی حزبالله در لبنان تعریف کرده است.
افزون بر این، ۶۱/۳درصد از پاسخدهندگان اظهار داشتند که اسرائیل اصلا به این اهداف دستنیافته است؛ در حالی که ۲۶/۵درصد دیگر میزان موفقیت تلآویو را در حد تحقق «برخی» از خواستههای یادشده ارزیابی کردند. نتایج فوق حاکی از شکست معماری امنیتی مدنظر کابینه رژیم صهیونیستی در منطقه غربآسیاست که احتمالا توسط جانشین نتانیاهو بعد انتخابات اکتبر جاری باید مورد بازبینی قرار گیرد تا چرخش به راهبردهای تدافعی مقابل جهش مجدد محور مقاومت بازگردد.
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