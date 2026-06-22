اسامی ادارات پرمصرف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت، در گفت‌وگویی با صداوسیما از قطع برق ۶۲ سازمان و اداره ملی و استانی در شهر تهران خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تذکرها و پیام‌های متعدد درباره مدیریت مصرف انرژی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، برق این ادارات به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به الزامات مدیریت مصرف انرژی قطع شده است.

پوریا در ادامه با بیان این موضوع که نظارت بر مصرف برق دستگاه های اجرایی به صورت مستمر از سوی کارشناسان و متخصصان این شرکت به صورت ۲۴ ساعته و با استفاده از سامانه های هوشمند رصد و پایش توزیع برق پایتخت ادامه دارد تصریح کرد: مرکز همایش های شرکت نفت، سازمان میراث فرهنگی، شرکت مخابرات ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شهرداری منطقه ۴، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موزه جواهرات ملی بانک مرکزی و شرکت نفت فلات قاره از جمله دستگاه هایی هستند که به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های ابلاغی و عبور از سقف مجاز مصرف، مشمول قطعی برق شدند.