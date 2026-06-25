بازگشت واحد ۱۶۵ مگاواتی به مدار

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد شماره ۱۲ G که به دلیل تکنولوژی پیشرفته (GT۱۳E۲) نقش کلیدی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه سراسری برق ایفا می‌کند، با تکیه بر دانش فنی و دستان متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران وارد مدار شد.

این بازگشت، حاصل بازسازی کامل محفظه احتراق، تعمیرات گسترده بر روی تجهیزات دوار، بهسازی اگزوز خروجی و بازسازی قسمت‌های حیاتی است.

محمد باقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، در تشریح ابعاد فنی این پروژه اظهار کرد: این عملیات پیچیده، با ثبت بیش از ۷۰۰۰ نفرساعت کار تعمیراتی و اجرای حدود ۴۵۰۰ فعالیت تخصصی در شرایط سخت و طاقت‌فرسای جنوب کشور به ثمر رسید. بخشی از این اقدامات در محل نیروگاه و بخشی دیگر در کارگاه‌های تخصصی شرکت با دقت مهندسی بالا انجام شد تا تضمینی برای پایداری شبکه در فصل پرمصرف پیش‌رو باشد

لطفی با تقدیر از تلاش‌های مجدانه کارکنان، به جنبه انسانی و ایثارگونه این پروژه اشاره کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از این عملیات تعمیراتی در شرایط سخت و پرخطر جنگ تحمیلی رمضان انجام شد. فعالیت شبانه‌روزی متخصصان ما در این شرایط حساس، گواه ایمان و ایستادگی به خدمت در راه میهن است.

وی به سختی‌های تولید این انرژی حیاتی اشاره کرد و از مردم و مصرف‌کنندگان درخواست کرد با مصرف بهینه انرژی برق، همکار ما در تولید این انرژی حیاتی باشید.