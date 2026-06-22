اجرای برنامه پیشگیری سطح چهارم ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی گفت: این برنامه در راستای اجرای بند «الف» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف مدیریت تقاضای خدمات سلامت، کنترل رشد هزینههای ناشی از مداخلات درمانی غیرضروری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیمهشدگان و حرکت نظام بیمهای کشور به سمت رویکرد سلامتمحور و پیشگیرانه تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب سیاستهای کلان نظام سلامت و خرید راهبردی خدمات، اجرای برنامههای پیشگیرانه از جمله پیشگیری سطح چهارم را در سطح کشور در دستور کار قرار داده و در این راستا، پس از استخراج، بررسی و تحلیل دادههای مرتبط، توافقنامه اجرای پیشگیری سطح چهارم به عنوان یکی از برنامههای مشترک ادارات کل بیمه سلامت استانها در سال جاری ابلاغ شده است.
ناصحی با اشاره به مهمترین اهداف این توافقنامه اظهار داشت: ارائه خدمات با هدف توانمندسازی بیمه شدگان با رویکرد پیشگیری، ارتقای کیفیت مراقبت از بیمهشدگان، کاهش مداخلات غیرضروری سلامت و مدیریت مصرف اقلام دارویی و خدمات تشخیصی و درمانی از جمله اهداف اصلی این برنامه به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه، تعهدات ادارات کل استانی مطابق برنامه عملیاتی ابلاغی وزارت بهداشت، تعیین شده است. ردیفهای عمومی این برنامه برای تمامی استانها در نظر گرفته شده و سایر تعهدات متناسب با شرایط هر استان مورد توافق قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری سطح چهارم به معنی پیشگیری از خدمات غیر ضروری است و راهکاری کلیدی برای کاهش هزینهها، افزایش عدالت در سلامت و جلوگیری از آسیبهای پزشکی محسوب میشود، گفت: اقدامات غیر ضروری پزشکی میتواند منجر به ضررهای مالی و روانی شوند. هدف گذاری اصلی این است که از عوارض ناشی از مداخلات پزشکی غیرضروری جلوگیری شده و مواجهه بی مورد با خدمات پزشکی کاهش پیدا کند.
ناصحی، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این توافقنامه و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نظام سلامت کشور، فرهنگ پیشگیری سطح چهارم در جامعه پزشکی بیش از پیش توسعه یافته و ضمن ارتقای کیفیت خدمات سلامت، اهداف پیشبینیشده در حوزه مدیریت منابع صورت گیرد.
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