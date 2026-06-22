۹۰۴۳ هنرجو در ۷۰ هنرستان هنرهای زیبای کشور مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنا بر آمار اعلام شده توسط دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری، تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۹۰۴۳ هنرجو در ۷۰ هنرستان کشور مشغول تحصیل هستند. بر اساس این آمار، دختران در حوزه آموزش های هنری در هنرستان ها، سهم بیشتری به خود اختصاص داده و از تعداد مجموع هنرستان های کشور، ۳۶ هنرستان، دخترانه و ۳۴ هنرستان، پسرانه هستند که ۴۸۳۸ هنرجوی دختر و ۴۲۰۵ هنرجوی پسر در این مراکز آموزشی حضور دارند.

استان کرمان با ۶ هنرستان، اصفهان و یزد با ۵ هنرستان، تهران و سمنان با ۴ هنرستان ، آذربایجان شرقی، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی و هرمزگان با ۳ هنرستان ، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه با ۲ هنرستان و سایر استان‌های کشور نیز دارای یک هنرستان هنرهای زیبا هستند. نکته قابل توجه، تاسیس برخی از هنرستان‌ها در شهرهایی به جز مراکز استان هاست که از آن جمله می توان به شهرضا، کاشان، شاهرود، لار، بم، سیرجان، جیرفت، گچساران، بروجرد، ساوه، قشم، اردکان و میبد اشاره کرد.

رشته های تحصیلی هنرستان‌های هنرهای زیبا کشور شامل گرافیک، نقاشی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، نمایش، پویانمایی، سینما و دوره عمومی اول متوسطه می‌شود که بنا بر نیازسنجی استان‌های کشور، در سطح هنرستان‌های هنرهای زیبا توزیع شده است. از تعداد کل ۹۰۴۳ هنرجویان هنرستان‌های هنرهای زیبا، در رشته گرافیک ۲۳۹۱ هنرجو، در رشته نقاشی ۸۱۵ هنرجو، در رشته موسیقی ایرانی ۱۳۱۷، در رشته موسیقی جهانی ۶۷۸ هنرجو، نمایش ۱۴۰۹ هنرجو، سینما ۱۴۸۶ هنرجو، پویانمایی ۵۶۹ هنرجو و در دوره عمومی اول متوسطه ۳۷۸ هنرجو مشغول به تحصیل هستند.

دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ علاوه بر هنرستان‌های هنرهای زیبا که در این گزارش بدان پرداخته شده، آموزشگاه‌های آزاد هنری، آزمون‌های جامع و ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر و کارت صلاحیت تدریس را نیز تحت پوشش دارد که در گزارش های بعدی به این چند حوزه نیز پرداخته خواهد شد.