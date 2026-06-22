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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

جابه‌جایی ۲۶۶ هزار مسافر در مسیر جزایر هرمزگان در ایام جنگ

جابه‌جایی ۲۶۶ هزار مسافر در مسیر جزایر هرمزگان در ایام جنگ

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان از تداوم بی‌وقفه خدمات شناورهای مسافری در بحرانی‌ترین روزهای جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعلام این آمار، از ثبت ۳۹۷۹ سرویس دریایی در این بازه زمانی خبر داد و اظهار داشت: با وجود کاهش محسوس ترددها، مخاطرات امنیتی و شرایط فوق‌العاده جنگی، خدمات حمل‌ونقل دریایی در هیچ‌یک از مسیرهای بندر شهید حقانی به جزایر هرمز و قشم متوقف نشد.

وی با قدردانی از فداکاری کارکنان سازمانی، بخش خصوصی و خدمه شناورها، تداوم این خدمت‌رسانی را حاصل روحیه مسئولیت‌پذیری و جان‌فشانی آنان دانست که مخاطرات موجود را نادیده گرفتند و خدمت به مردم را در اولویت قرار دادند.

مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان در ادامه با اشاره به تمهیدات اتخاذشده در آن ایام خاطرنشان کرد: متناسب با شرایط ویژه جنگ، تدابیر جدیدی از جمله کاهش ساعات و زمان ارائه خدمات، بازنگری در برنامه‌های تردد و اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه ایمنی و امنیتی به‌اجرا درآمد تا ضمن تأمین امنیت کامل مسافران و شناورها، ارتباط حیاتی جزایر با مرکز استان بدون وقفه تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6867819

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