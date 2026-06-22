به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعلام این آمار، از ثبت ۳۹۷۹ سرویس دریایی در این بازه زمانی خبر داد و اظهار داشت: با وجود کاهش محسوس ترددها، مخاطرات امنیتی و شرایط فوق‌العاده جنگی، خدمات حمل‌ونقل دریایی در هیچ‌یک از مسیرهای بندر شهید حقانی به جزایر هرمز و قشم متوقف نشد.

وی با قدردانی از فداکاری کارکنان سازمانی، بخش خصوصی و خدمه شناورها، تداوم این خدمت‌رسانی را حاصل روحیه مسئولیت‌پذیری و جان‌فشانی آنان دانست که مخاطرات موجود را نادیده گرفتند و خدمت به مردم را در اولویت قرار دادند.

مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان در ادامه با اشاره به تمهیدات اتخاذشده در آن ایام خاطرنشان کرد: متناسب با شرایط ویژه جنگ، تدابیر جدیدی از جمله کاهش ساعات و زمان ارائه خدمات، بازنگری در برنامه‌های تردد و اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه ایمنی و امنیتی به‌اجرا درآمد تا ضمن تأمین امنیت کامل مسافران و شناورها، ارتباط حیاتی جزایر با مرکز استان بدون وقفه تداوم داشته باشد.