به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، پروژه طراحی، ساخت و نصب این سکوی تولیدی که به‌ دلیل تحریم‌ها با تأخیر روبه‌رو شده بود، در دولت چهاردهم با حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاب گرفت و امروز (دوشنبه، یکم تیر) با استفاده از روش پیچیده و منحصربه‌فرد float over (شناورسازی) به‌طور کامل نصب شد.

این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاب‌بخشی به برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین میدان‌های خلیج‌فارس را فراهم می‌کند.

همه مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P۴ را متخصصان ایرانی، بدون وابستگی به خارج از کشور انجام داده‌اند که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای پروژه‌های عظیم فراساحلی است.

میدان نفتی رشادت که در حوزه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد، از سال ۱۳۴۸ به بهره‌برداری رسیده و اجرای پروژه نصب سکوی P۴، فصل تازه‌ای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را رقم خواهد زد.