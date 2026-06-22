به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مبلغی، روز دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان صداوسیمای استان لرستان با اشاره به نقش مهم و جهادی این مجموعه در روایتگری جنگ اخیر، اظهار داشت: رسانهها به ویژه صداوسیما چنان مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفتند که به مرجعیت رسانهای دست یافتهاند.
تجلیل از عملکرد رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم
وی با تجلیل از عملکرد رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم افزود: این جنگ حقیقت را فراتر از رسانههای امپریالیستی بروز و ظهور داد و رسانه ایران با روایتگری حقیقت خوش درخشید.
رسانه ضعیف در میدان تعارضات امروز حذف میشود
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت ارتقای نقش رسانه ملی در شرایط جنگ رسانهای، تأکید کرد: رسانه ضعیف در میدان تعارضات امروز حذف میشود و تنها رسانهای موفق است که بر پایه نظریه، منطق و فهم قرآنی حرکت میکند.
دو الگوی قرآنی برای مدیریت رسانه در بحران
وی با بیان اینکه حق باید بر باطل پیروز شود تا آن را در هم بشکند، از نظریه پرتاب و نظریه کف روی آب به عنوان دو الگوی قابل استخراج از قرآن برای مدیریت رسانه در شرایط هیجانی یاد کرد و گفت: جامعه در بحران، سه نیاز فوری دارد: فهم درست، جهتگیری صحیح و کاهش اضطراب؛ و پاسخ هر سه نیاز در رسانه رقم میخورد.
غلبه بر امپریالیسم رسانهای غرب با تکیه بر نظریه، دقت و ابتکار
آیتالله مبلغی با اشاره به امپریالیسم رسانهای غرب و تلاش آن برای کتمان، تحریف و وارونهسازی واقعیتها، تأکید کرد: رسانه جمهوری اسلامی ایران میتواند با وجود محدودیتها، بر این جریان غلبه کند؛ مشروط بر آنکه بر مدار نظریه، دقت و ابتکار حرکت کند.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین ضمن تسلیت شهادت امام و تبریک انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی، این انتخاب را «برکتی متناسب با شرایط امروز کشور» توصیف کرد و خواستار توجه ویژه رسانهها به فرمایشات پرتکرار و راهبردی رهبری شد.
قدردانی از صبر خانوادههای شهدا و حضور مردم لرستان در صحنه دفاع از ایران
وی همچنین از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا و حضور مردم انقلابی و ولایی لرستان در خیابانهای سنگر دفاع از ایران اسلامی قدردانی کرد و گفت: این حضور حماسی، نشانه عمق باورهای دینی و انقلابی مردم استان است.
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