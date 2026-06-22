قیمت بلیت اتوبوس تهران - کربلا ۴.۲ میلیون تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره نرخ بلیت اتوبوس عتبات به مقاصد مرزهای زمینی کشور، اظهار کرد: نرخ بلیت اتوبوس در مقایسه با هفته گذشته هیچ تغییری نداشته و بلیتها همچنان با نرخهای مصوب قبلی عرضه میشوند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت بلیت در مسیرهای عتبات بر اساس نرخهای اعلامشده قبلی محاسبه و عرضه میشود و افزایش جدیدی در این بخش اعمال نشده است.
بررسیهای خبرنگار مهر نشان میدهد نرخ بلیت اتوبوس در مسیر تهران - کربلا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و نرخ بلیت مسیر تهران - اهواز (تمام پایانههای استان خوزستان) یک میلیون و ۳۵۳ هزار تومان است.
به گزارش مهر، شورای عالی ترابری از روز شنبه ۱۶ خردادماه سال جاری افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت اتوبوسهای برونشهری را در تمامی مسیرها و برای انواع ناوگان مسافری شامل اتوبوس، میدلباس، مینیبوس، ون و سواری کرایه ابلاغ و اجرایی کرد.
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