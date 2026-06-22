به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، آخرین وضعیت پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را تشریح و از امکان مشاهده فیش حقوقی خرداد ماه از عصر سه شنبه دوم تیر ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: متأسفانه با توجه به موجودی منابع نقدی سازمان از محل وصول حق بیمه ماهانه نزد بانک‌های عامل به دلیل اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در شبکه بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در زمان پیش‌بینی و اعلام شده، همچنان به اتمام نرسیده و تا پایان روز دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵، ادامه خواهد داشت.

همچنین با توجه به تمدید یک روزه مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و به منظور جلوگیری از ترافیک سامانه‌های سازمانی، دریافت فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی از ظهر سه شنبه ۲ تیر، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» مقدور است.

از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز در مدت اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

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