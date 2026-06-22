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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

صدور فیش حقوقی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از عصر سه شنبه

صدور فیش حقوقی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از عصر سه شنبه

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی، برای دریافت فیش حقوقی خرداد ۱۴۰۵، از عصر سه شنبه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، آخرین وضعیت پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را تشریح و از امکان مشاهده فیش حقوقی خرداد ماه از عصر سه شنبه دوم تیر ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: متأسفانه با توجه به موجودی منابع نقدی سازمان از محل وصول حق بیمه ماهانه نزد بانک‌های عامل به دلیل اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در شبکه بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در زمان پیش‌بینی و اعلام شده، همچنان به اتمام نرسیده و تا پایان روز دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵، ادامه خواهد داشت.

همچنین با توجه به تمدید یک روزه مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و به منظور جلوگیری از ترافیک سامانه‌های سازمانی، دریافت فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی از ظهر سه شنبه ۲ تیر، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» مقدور است.

از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز در مدت اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

کد مطلب 6867929
حبیب احسنی پور

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