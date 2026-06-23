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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

آیت‌الله ابراهیمی: محرم تجلی فرهنگ ایثار، بصیرت و استقامت است

آیت‌الله ابراهیمی: محرم تجلی فرهنگ ایثار، بصیرت و استقامت است

میناب - نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری گفت: قیام سیدالشهدا (ع) بزرگ‌ترین مکتب انسان‌ساز تاریخ است که درس آزادگی، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را به بشریت آموخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی عصر سه شنبه در جمع عزاداران حسینی میناب با اشاره به نقش بی‌بدیل نهضت عاشورا در شکل‌گیری هویت دینی و انقلابی ملت ایران اظهار کرد: قیام سیدالشهدا (ع) بزرگ‌ترین مکتب انسان‌ساز تاریخ است که درس آزادگی، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را به بشریت آموخته است.

وی افزود: امروز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و تأسی به سیره اهل‌بیت (ع)، مسیر عزت و اقتدار را دنبال می‌کند و همین روحیه حسینی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و شکست توطئه‌های دشمنان بوده است.

محرم فرصت تبیین ارزش‌های اسلامی و انقلابی

امام جمعه میناب با تأکید بر اهمیت مجالس عزاداری در جهاد تبیین خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی و محافل حسینی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند که می‌توانند نسل جوان را با معارف ناب اسلامی، فرهنگ ایثار و آرمان‌های شهدا آشنا کنند.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشت و تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان وظیفه‌ای دینی و ملی است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم عزاداری را نشانه عمق ارادت ملت ایران به خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست و گفت: هرچه جامعه اسلامی به فرهنگ عاشورا نزدیک‌تر شود، در برابر هجمه‌های فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان مقاوم‌تر خواهد بود.

وی بر حمایت از هیئات مذهبی، تقویت برنامه‌های فرهنگی محرم و حفظ سنت‌های اصیل عزاداری تأکید کرد و افزود: محرم سرمایه‌ای عظیم برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی و بصیر است و باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای اعتلای فرهنگ دینی و انقلابی بهره گرفت.

کد مطلب 6869093

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