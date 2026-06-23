به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی عصر سه شنبه در جمع عزاداران حسینی میناب با اشاره به نقش بی‌بدیل نهضت عاشورا در شکل‌گیری هویت دینی و انقلابی ملت ایران اظهار کرد: قیام سیدالشهدا (ع) بزرگ‌ترین مکتب انسان‌ساز تاریخ است که درس آزادگی، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را به بشریت آموخته است.

وی افزود: امروز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و تأسی به سیره اهل‌بیت (ع)، مسیر عزت و اقتدار را دنبال می‌کند و همین روحیه حسینی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و شکست توطئه‌های دشمنان بوده است.

محرم فرصت تبیین ارزش‌های اسلامی و انقلابی

امام جمعه میناب با تأکید بر اهمیت مجالس عزاداری در جهاد تبیین خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی و محافل حسینی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند که می‌توانند نسل جوان را با معارف ناب اسلامی، فرهنگ ایثار و آرمان‌های شهدا آشنا کنند.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشت و تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان وظیفه‌ای دینی و ملی است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم عزاداری را نشانه عمق ارادت ملت ایران به خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست و گفت: هرچه جامعه اسلامی به فرهنگ عاشورا نزدیک‌تر شود، در برابر هجمه‌های فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان مقاوم‌تر خواهد بود.

وی بر حمایت از هیئات مذهبی، تقویت برنامه‌های فرهنگی محرم و حفظ سنت‌های اصیل عزاداری تأکید کرد و افزود: محرم سرمایه‌ای عظیم برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی و بصیر است و باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای اعتلای فرهنگ دینی و انقلابی بهره گرفت.