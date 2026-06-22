به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، محمدجواد نوروزی دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ، موفق به ثبت اختراعی با عنوان «سیستم حمایت استراتژیک مستقل تله‌کابین با مکانیزم تمرکز هوشمند چندمرحله‌ای و گرایش داخلی مبتنی بر رقابت» شد؛ طرحی نوآورانه که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان و توسعه مدیریت هوشمند در سامانه‌های حمل‌ونقل کابلی طراحی و ارائه شده است.

این سامانه با بهره‌گیری از سازوکارهای هوشمند و مستقل، امکان پایش و مدیریت شرایط عملیاتی تله‌کابین را فراهم کرده و می‌تواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف، واکنش‌های از پیش طراحی‌شده و متناسب را اجرا کند. هدف اصلی این طرح، کاهش مخاطرات احتمالی، افزایش سطح ایمنی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات در سیستم‌های حمل‌ونقل کابلی است.

در طراحی مفهومی این اختراع، مجموعه‌ای از قابلیت‌های نوآورانه پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه پایش وضعیت کابین، سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباط اضطراری، کنترل هوشمند شرایط محیطی داخل کابین، پایش میزان اکسیژن، سامانه اطفای حریق، نظارت برخط، استفاده از منابع انرژی مکمل نظیر سلول‌های خورشیدی و فناوری‌های نوین برای تأمین انرژی، و راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث احتمالی اشاره کرد.

گفتنی است، این اختراع در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام محمدجواد نوروزی و دانشگاه علم و فرهنگ به ثبت رسیده و از جمله دستاوردهای فناورانه‌ای محسوب می‌شود که می‌تواند در بهبود عملکرد و ایمنی سامانه‌های تله‌کابین مورد استفاده قرار گیرد.

این دستاورد، نمونه‌ای از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در ارائه راهکارهای فناورانه برای حل مسائل حوزه حمل‌ونقل و ایمنی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پژوهش‌های کاربردی و همکاری‌های صنعتی در این حوزه باشد.