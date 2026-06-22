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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

اژه‌ای: دوره پنج‌ساله اخیر برای قوه قضاییه مقطعی ویژه بود

اژه‌ای: دوره پنج‌ساله اخیر برای قوه قضاییه مقطعی ویژه بود

رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان و آیت‌الله بهشتی، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل و برای خانواده شهدا صبر مسئلت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در شبکه خبر، با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اصحاب باوفای ایشان و حضرت علی‌اصغر (ع) را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: ملت شریف ایران این روزها در سوگ سالار شهیدان و همچنین در عزای شهدای والامقام خود به سر می‌برد. از این‌رو، شهادت امام عزیز، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع از میهن و نیز اعضای شهید خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه کودک شهید این خانواده‌ها را به خانواده‌های معزز آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای این عرصه‌ها، به‌ویژه کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی می‌داریم و شهادت آنان را به ملت ایران و خانواده‌های معزز این شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز فاجعه هفتم تیر، بیان کرد: سالروز شهادت ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره این شهدای والامقام را ارج می‌نهیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان از درگاه خداوند متعال برای تمامی شهدای گرانقدر علو درجات، برای خانواده‌های معزز آنان صبر و اجر و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، به‌ویژه مجروحان جنگ تحمیلی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد، شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نزدیک شدن به پایان پنج سال مسئولیت خود در رأس قوه قضاییه گفت: در چند روز آینده دوره پنج‌ساله مسئولیت اینجانب در قوه قضاییه کامل می‌شود. این دوره، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای قوه قضاییه، مقطعی خاص و متفاوت در تاریخ کشور به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در کمین فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بوده‌اند. آنان طی این سال‌ها به‌صورت مستمر بر شدت تحریم‌ها افزوده و همزمان اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای خود را گسترش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه یاد کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیت‌های فضای مجازی، تلاش گسترده‌ای برای بمباران افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام داد و در سال ۱۴۰۱ نیز با طراحی و هدایت آشوب‌ها و اغتشاشات، بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور را درگیر ناامنی کرد.

وی تصریح کرد: این شرایط به‌طور طبیعی برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی مسائل و چالش‌های متعددی ایجاد کرد و موجب افزایش حجم پرونده‌ها و تغییر ماهیت برخی جرایم و اتهامات شد. با این حال، با هوشیاری مردم، مجاهدت نیروهای نظامی و امنیتی و اقدامات دستگاه‌های مسئول، آن فتنه و آشوب مهار و جمع‌آوری شد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آن مقطع، دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان کشور با همدلی و همکاری، در مسیر حل مشکلات مردم، ارتقای معیشت، رفاه و آسایش عمومی و پیشبرد امور کشور تلاش می‌کردند و روند خدمت‌رسانی با قوت ادامه داشت که حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور مردمی، وزیر امور خارجه و امام جمعه محبوب آذربایجان شرقی در حین انجام مأموریت خدمت به مردم رخ داد.

وی بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با وقوع این حادثه و ایجاد خلأ مدیریتی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده فراهم شده است، اما بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق قانون اساسی و با همکاری و هماهنگی رؤسای قوا و مسئولان ذی‌ربط، انتخابات ریاست‌جمهوری در مهلت قانونی برگزار و رئیس‌جمهور منتخب مردم تعیین شد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از آن نیز دشمنان اقدامات خصمانه خود را تشدید کردند؛ از یک سو پروژه‌های تروریستی را دنبال کردند و از سوی دیگر بر جنایات و تجاوزات خود در منطقه، به‌ویژه علیه مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، افزودند.

وی تأکید کرد: با وجود همه این توطئه‌ها، به برکت استحکام ساختار نظام، رهبری حکیمانه، هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه، هیچ‌گونه خللی در اداره کشور ایجاد نشد و امور کشور بدون وقفه و با ثبات و اقتدار ادامه یافت.

عبور کشور از بحران‌ها با اتکا به مردم و انسجام ملی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث و تهدیدهای سال‌های اخیر گفت: با وجود شهادت فرماندهان، اقدامات تروریستی و فشارهای مختلف، کشور به دلیل استحکام ساختار نظام، هدایت‌های رهبری و هوشیاری مردم با هیچ خلل جدی مواجه نشد و مسیر خود را ادامه داد.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تصور می‌کردند با ایجاد فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی می‌توانند کشور را دچار بحران کنند، اما هر بار با حضور مردم و انسجام میان دستگاه‌های مختلف ناکام ماندند.

شکست پروژه‌های امنیتی و آشوب‌طلبانه دشمن

محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، دشمنان تلاش کردند با بهره‌گیری از گروه‌های ضدانقلاب و عناصر آشوب‌طلب، ناامنی و بی‌ثباتی را در کشور ایجاد کنند. برای این منظور از امکانات رسانه‌ای، مالی و تبلیغاتی گسترده استفاده شد و برخی اقدامات خرابکارانه، تروریستی و آشوب‌طلبانه در نقاط مختلف کشور شکل گرفت.

وی تصریح کرد: با هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و مهم‌تر از همه همراهی مردم، این اقدامات در مدت کوتاهی مهار شد و عاملان آن شناسایی و با آنان برخورد شد.

ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن در تمامی این مراحل به اهداف خود دست نیافت، اظهار کرد: بررسی حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دشمنان با وجود صرف هزینه‌های سنگین و طراحی سناریوهای مختلف، نتوانستند به اهداف خود برسند و در مقابل، این نظام و مردم ایران بودند که از این آزمون‌ها سربلند خارج شدند.

وی افزود: دشمن پس از شکست در پروژه‌های سیاسی، امنیتی و آشوب‌طلبانه، به این جمع‌بندی رسید که باید از طریق یک رویارویی مستقیم و تحمیل جنگ، اهداف خود را دنبال کند و بر همین اساس تلاش کرد همه ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی خود را به میدان بیاورد.

در حال تکمیل...

کد مطلب 6868001

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