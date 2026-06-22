به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در شبکه خبر، با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اصحاب باوفای ایشان و حضرت علی‌اصغر (ع) را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: ملت شریف ایران این روزها در سوگ سالار شهیدان و همچنین در عزای شهدای والامقام خود به سر می‌برد. از این‌رو، شهادت امام عزیز، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع از میهن و نیز اعضای شهید خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه کودک شهید این خانواده‌ها را به خانواده‌های معزز آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای این عرصه‌ها، به‌ویژه کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی می‌داریم و شهادت آنان را به ملت ایران و خانواده‌های معزز این شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز فاجعه هفتم تیر، بیان کرد: سالروز شهادت ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره این شهدای والامقام را ارج می‌نهیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان از درگاه خداوند متعال برای تمامی شهدای گرانقدر علو درجات، برای خانواده‌های معزز آنان صبر و اجر و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، به‌ویژه مجروحان جنگ تحمیلی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد، شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نزدیک شدن به پایان پنج سال مسئولیت خود در رأس قوه قضاییه گفت: در چند روز آینده دوره پنج‌ساله مسئولیت اینجانب در قوه قضاییه کامل می‌شود. این دوره، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای قوه قضاییه، مقطعی خاص و متفاوت در تاریخ کشور به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در کمین فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بوده‌اند. آنان طی این سال‌ها به‌صورت مستمر بر شدت تحریم‌ها افزوده و همزمان اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای خود را گسترش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه یاد کرد.



رئیس قوه قضاییه افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیت‌های فضای مجازی، تلاش گسترده‌ای برای بمباران افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام داد و در سال ۱۴۰۱ نیز با طراحی و هدایت آشوب‌ها و اغتشاشات، بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور را درگیر ناامنی کرد.



وی تصریح کرد: این شرایط به‌طور طبیعی برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی مسائل و چالش‌های متعددی ایجاد کرد و موجب افزایش حجم پرونده‌ها و تغییر ماهیت برخی جرایم و اتهامات شد. با این حال، با هوشیاری مردم، مجاهدت نیروهای نظامی و امنیتی و اقدامات دستگاه‌های مسئول، آن فتنه و آشوب مهار و جمع‌آوری شد.



رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آن مقطع، دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان کشور با همدلی و همکاری، در مسیر حل مشکلات مردم، ارتقای معیشت، رفاه و آسایش عمومی و پیشبرد امور کشور تلاش می‌کردند و روند خدمت‌رسانی با قوت ادامه داشت که حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور مردمی، وزیر امور خارجه و امام جمعه محبوب آذربایجان شرقی در حین انجام مأموریت خدمت به مردم رخ داد.



وی بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با وقوع این حادثه و ایجاد خلأ مدیریتی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده فراهم شده است، اما بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق قانون اساسی و با همکاری و هماهنگی رؤسای قوا و مسئولان ذی‌ربط، انتخابات ریاست‌جمهوری در مهلت قانونی برگزار و رئیس‌جمهور منتخب مردم تعیین شد.



رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از آن نیز دشمنان اقدامات خصمانه خود را تشدید کردند؛ از یک سو پروژه‌های تروریستی را دنبال کردند و از سوی دیگر بر جنایات و تجاوزات خود در منطقه، به‌ویژه علیه مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، افزودند.



وی تأکید کرد: با وجود همه این توطئه‌ها، به برکت استحکام ساختار نظام، رهبری حکیمانه، هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه، هیچ‌گونه خللی در اداره کشور ایجاد نشد و امور کشور بدون وقفه و با ثبات و اقتدار ادامه یافت.

عبور کشور از بحران‌ها با اتکا به مردم و انسجام ملی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث و تهدیدهای سال‌های اخیر گفت: با وجود شهادت فرماندهان، اقدامات تروریستی و فشارهای مختلف، کشور به دلیل استحکام ساختار نظام، هدایت‌های رهبری و هوشیاری مردم با هیچ خلل جدی مواجه نشد و مسیر خود را ادامه داد.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تصور می‌کردند با ایجاد فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی می‌توانند کشور را دچار بحران کنند، اما هر بار با حضور مردم و انسجام میان دستگاه‌های مختلف ناکام ماندند.

شکست پروژه‌های امنیتی و آشوب‌طلبانه دشمن

محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، دشمنان تلاش کردند با بهره‌گیری از گروه‌های ضدانقلاب و عناصر آشوب‌طلب، ناامنی و بی‌ثباتی را در کشور ایجاد کنند. برای این منظور از امکانات رسانه‌ای، مالی و تبلیغاتی گسترده استفاده شد و برخی اقدامات خرابکارانه، تروریستی و آشوب‌طلبانه در نقاط مختلف کشور شکل گرفت.

وی تصریح کرد: با هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و مهم‌تر از همه همراهی مردم، این اقدامات در مدت کوتاهی مهار شد و عاملان آن شناسایی و با آنان برخورد شد.

ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن در تمامی این مراحل به اهداف خود دست نیافت، اظهار کرد: بررسی حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دشمنان با وجود صرف هزینه‌های سنگین و طراحی سناریوهای مختلف، نتوانستند به اهداف خود برسند و در مقابل، این نظام و مردم ایران بودند که از این آزمون‌ها سربلند خارج شدند.

وی افزود: دشمن پس از شکست در پروژه‌های سیاسی، امنیتی و آشوب‌طلبانه، به این جمع‌بندی رسید که باید از طریق یک رویارویی مستقیم و تحمیل جنگ، اهداف خود را دنبال کند و بر همین اساس تلاش کرد همه ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی خود را به میدان بیاورد.

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