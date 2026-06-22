تقدیر اعضای کمیسیون شوراها از عملکرد وزارت کشور و تأکید بر تقویت مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اسکندر مومنی، وزیر کشور و معاونان این وزارتخانه، ظهر امروز (دوشنبه یکم تیرماه) در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست که جانشین وزیر در امور مجلس، معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارتخانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست به بیان عملکرد وزارت کشور در جنگ تحمیلی اخیر گفت: خوشبختانه وزارت کشور بعنوان وزارتخانه مادر توانست ساماندهی بسیار خوبی در موضوع مایحتاج مردم و هماهنگ کردن دستگاه ها داشته باشد تا مردم در تهیه مواد غذایی و سوخت و سایر مایحتاج دچار مشکل نشوند.

وی افزود: از طرفی نیز بحث ساماندهی حوزه های انتخابیه و پیگیری موضوع فرمانداری های ویژه و رسیدگی ویژه به وضعیت برخی از فرمانداری ها و بخشداری ها که با مشکلاتی مواجه هستند، باید مورد اهتمام جدی وزارت کشور باشد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم تاکید کرد: خوشبختانه وزارت کشور آمادگی لازم را در برگزاری انتخابات شوراهای کشور داشت و هیئت مرکزی نظارت نیز در ایام جنگ و بعد از جنگ جلسات مداومی را برای پیشبرد امور برگزار کرده و پای کار بود. البته در بحث تجمیع انتخابات ها نیز لازم است وزارت کشور اهتمام جدی برای این امر داشته باشد تا موضوع دو سال یک انتخابات به خوبی در کشور رعایت شود.

جوکار اضافه کرد: البته وزارت کشور کمک بسیاری در موضوع انتخابات شوراها، تشکیل سازمان ملی مهاجرت و تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران داشت و امیدواریم که این اقدامات برکات بسیاری را بهمراه داشته باشد.

در ادامه نیز نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس به بیان دیدگاه های خود در خصوص اقدامات وزارت کشور پرداخته که اهم این موضوعات؛ موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس، موضوع تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر، پیگیری موضوع ساختار و وظایف فرمانداری های ویژه و پیگیری وضعیت حقوق و مزایای پرسنل وزارت کشور بود.

همچنین موضوع اختصاص اعتبار به شهرداری ها و دهیاری ها و حمایت ویژه از سازمان مدیریت بحران، رسیدگی به مرزبانی ها و استان های مرزی همچنین اصلاح روند اجرایی در وزارت کشور به خصوص در استانداری ها، فرمانداری‌ها و بخشداری ها در این نشست مطرح شد.

اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در نشست با وزیر کشور و معاونان این وزارتخانه، موضوع ضرورت بهره گیری وزارت کشور از نیروهای کیفی سایر ارگان ها در امور اجرایی استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، ضرورت راهبری اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و ضرورت بازنگری در طرح تقسیمات کشور و به روز رسانی تجهیزات در استان ها را نیز مطرح کردند.

بحث بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ تحمیلی اخیر به ویژه در مرزها، نظارت بر عملکرد شوراهای تامین، ضرورت تعامل استانداری ها و فرمانداری ها با نمایندگان مجلس، نظارت استانداران بر مدیران کل استانی و رسیدگی به وضعیت راه های روستایی و موضوع گازرسانی همچنین ضرورت ساماندهی کمبود نیرو در وزارت کشور نیز در این نشست مطرح شد.

البته موضوع رتبه بندی شهرداری ها، بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور، ضرورت استفاده از مرزهای رسمی کشور و ضرورت آسیب شناسی موضوع کمبود نیرو در وزارت کشور در این نشست مطرح گردید.

در پایان بعد از خواسته ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، مدیران اجرایی حاضر در نشست، پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر کشور نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

همچنین در ادامه این نشست وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند.