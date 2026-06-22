عسکری: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری، ظهر دوشنبه، هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دیدار با مدیران و کارکنان این مجموعه، ضمن گرامیداشت این مناسبت، از خدمات و تلاش‌های مجاهدانه مجموعه تبلیغات اسلامی قدردانی کرد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی مطمئن، اثرگذار و مورد اطمینان آحاد جامعه، روحانیت و مبلغین دینی است؛ به‌ویژه در ایام سوگواری محرم و سایر مناسبت‌های مذهبی که این نهاد حضوری مستمر و نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌نماید.

وی با اشاره به راهبردهای نوین و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: بایسته است که شاهد استمرار مسیر تحول‌آفرین این مجموعه با رویکردهایی نو و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر باشیم. این نهاد به پشتوانه عنایات حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و تأییدات مقام معظم رهبری، از جایگاهی رفیع در میان جامعه برخوردار است.

عسکری در ادامه افزود: ارزیابی بنده حاکی از آن است که سازمان تبلیغات اسلامی، حرکتی نرم، اثرگذار، اندیشه‌محور و مبتنی بر تفکر برای کشور و نظام اسلامی محسوب می‌شود که در سطوح مختلف جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی همچنین بر ضرورت مستندسازی فعالیت‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: باید اقدامات و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، از بدو تأسیس تاکنون، در قالب آثار تصویری و مستند تدوین و گردآوری شود تا ضمن ماندگاری در حافظه تاریخی جامعه، نقش تبیینی این نهاد به درستی در اذهان عمومی تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات سازمان تبلیغات اسلامی باید به نحو شایسته بازگو شود تا جایگاه این نهاد در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تداوم دفاع از ارزش‌های آن، بیش از پیش برای همگان تبیین شود.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ضمن خیرمقدم به معاون استاندار، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان ارائه کرد.