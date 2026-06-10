به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی جزئیات محدودیتهای ترافیکی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه را برای روزهای ۲۰ تا ۲۳ خرداد اعلام کرد و گفت: تردد تمامی موتورسیکلتها از ظهر چهارشنبه تا صبح شنبه در این محورها ممنوع است و در محور کندوان نیز جمعه یکطرفه شدن مسیر مرزنآباد به تهران اجرا میشود.
وی اظهار داشت: تردد هرگونه موتورسیکلت در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه از ظهر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد تا صبح روز شنبه ۲۳ خرداد به طور کامل ممنوع است.
رئیس پلیس راه مازندران در تشریح جزئیات محدودیتهای محور کندوان توضیح داد: تردد کامیون، کامیونت و تریلر در این مسیر همچنان ممنوع میباشد. همچنین در روز جمعه ۲۲ خرداد، از ساعت ۱۴ ورود وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۵ پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل بسته میشود.
عبادی افزود: از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد شد و این طرح تا ساعت ۲۴ همان روز ادامه دارد.
وی در خصوص محور هراز نیز گفت: تردد تریلرها در این محور ممنوع است و کامیونها و کامیونتها نیز در ساعات مشخصشده روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اجازه تردد ندارند. همچنین در صورت سنگین شدن ترافیک در روزهای جمعه و شنبه، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را استعلام کنند تا با آمادگی بیشتری وارد جادهها شوند.
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