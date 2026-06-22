به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای بهداشت شهرستان گرمسار با حضور مسئولان حوزه سلامت و دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری، با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های بهداشت و درمان در این شهرستان اظهار کرد: تعامل سازنده میان دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت بیمارستان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط ارائه خدمات به شهروندان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی از اولویت‌های مدیریت شهرستان محسوب می‌شود، افزود: عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد پانسیون پزشکان با استقرار پیمانکار آغاز شده که این طرح نقش مهمی در افزایش ماندگاری پزشکان و کادر درمان در منطقه خواهد داشت.

فرماندار گرمسار با اشاره به دیگر پروژه‌های عمرانی بیمارستان شهرستان، بیان کرد: طرح‌هایی از جمله بهسازی پارکینگ، نوسازی سرویس‌های بهداشتی و تجهیز آشپزخانه بیمارستان در مراحل پایانی قرار دارد و بهره‌برداری از آنها می‌تواند در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به بیماران مؤثر باشد.

همتی در ادامه به وضعیت اورژانس شهرستان اشاره کرد و افزود: با تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان اورژانس کشور، عملیات اجرایی ساختمان مرکزی اورژانس گرمسار بار دیگر فعال شده و با نظارت مستمر در حال پیشرفت است تا بخشی از نیازهای حوزه فوریت‌های پزشکی شهرستان برطرف شود.

وی همچنین با قدردانی از همکاری نظام پزشکی و پزشکان فعال در شهرستان، اضافه کرد: تعامل مطلوبی میان شبکه بهداشت و نهادهای صنفی پزشکی وجود دارد و انتظار می‌رود با کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل فرآیندها، زمینه حضور و فعالیت پزشکان متخصص بیشتری در شهرستان فراهم شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به توسعه خدمات تخصصی درمانی در شهرستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی دستگاه سنجش تراکم استخوان در بخش خصوصی و تحت پوشش قرار گرفتن آن از سوی بیمه‌های پایه، موجب شده بیماران برای دریافت این خدمت ناچار به مراجعه به تهران یا مرکز استان نباشند که این اقدام در کاهش هزینه‌ها و تسهیل روند درمان بیماران نقش مهمی دارد.

همتی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه ساختمان جدید تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: روند رفع موانع اداری و اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حال انجام است و امیدواریم با تسریع در این فرآیند، عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز شود.

وی همچنین بر نقش شورای بهداشت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری و نظارت در حوزه سلامت شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌ها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی ضروری است.