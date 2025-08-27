  1. استانها
کلینیک تخصصی قلب در بیمارستان معتمدی گرمسار افتتاح شد

گرمسار- فرماندار گرمسار از افتتاح کلینیک تخصصی قلب در بیمارستان معتمدی گرمسار خبر داد و گفت: با این اقدام نیاز گرمساری‌ها به تهران و سمنان رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح کلینیک تخصصی قلب بیمارستان معتمدی گرمسار با بیان اینکه بودجه و اعتبارات مورد نیاز طرح تأمین شد، ابراز داشت: پشتیبانی و همراهی مجموعه شهرستان و استان به ثمر نشسته است.

وی با بیان اینکه خیران سلامت و قرارگاه محرومیت زدایی ارتش نیز نقش مهمی در راه اندازی این کلینیک داشتند، افزود: تزریق اعتبارات و خرید تجهیزات مورد نیاز کمک کرد تا مردم شاهد افزوده شدن خدمتی در حوزه بهداشت و درمان گرمسار باشند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه راه اندازی این کلینیک شهروندان را از اعزام به سمنان و تهران بی نیاز می‌کند، ابراز داشت: این بار هزینه‌های درمانی بیماران را نیز کاهش می‌دهد.

همتی با بیان اینکه بیماران با تعرفه اندک دولتی خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، تصریح کرد: شهروندان دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین برای دریافت این خدمات نخواهند داشت.

وی افزود: ساخت ساختمان مرکزی اورژانس بیمارستان معتمدی و تأمین زمین برسد احداث اورژانس جاده‌ای قم از دیگر خدماتی که توانست باعث افزایش رضایت شهروندان شود.

