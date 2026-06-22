به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اکبر عیدی، در آیین عزاداری‌های محرم به میزبانی استانداری لرستان، با بیان اینکه امام حسین(ع) سفینه النجات است و همراهی در این مسیر انسان را زودتر به منزل مقصود می‌رساند، گفت: مسیر امام حسین(ع) علاوه بر اخلاقیات و مسائل سیاسی، به سمت و سویی می‌رود که انسان به فهم درون آشنا شود و تلاش امام حسین(ع) بر این بوده است که انسان‌ها، آگاهانه و عالمانه در این مسیر حرکت کنند.

اهداف قیام عاشورا؛ اصلاح‌گری در امت رسول الله(ص)

وی با اشاره به اهداف قیام عاشورا گفت: قدرت، ظلم، هوای نفس و اختلاف در امت پیامبر، هیچ‌کدام هدف قیام امام حسین(ع) نبوده و هدف اصلی آن اصلاح‌گری در امت رسول الله(ص)، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سنت پیامبر در جامعه مسلمانان بوده است.

نماینده سابق ولی‌فقیه در بوسنی و بالکان ادامه داد: متأسفانه در جامعه برخی برخلاف باور قلبی، حق را نمی‌پذیرند چون دارای روح ستمگری هستند و ممکن است حق دیگران را پایمال کنند.

حضور در مسیر امام حسین(ع) باید آگاهانه باشد

حجت‌الاسلام عیدی تأکید کرد: بیان چنین اهدافی از سوی امام حسین(ع) نشان می‌دهد که حضور در مسیر ایشان باید آگاهانه باشد.

وی با بیان اینکه در قرآن واژه‌های متضاد مانند ایمان و کفر، آزادی و بردگی و... وجود دارد، افزود: پیام این واژه‌ها این است که جمع بین این موضوعات محال است؛ نمی‌شود انسان هم موحد و هم مشرک باشد، هم تقوا داشته باشد و هم فسق و فجور داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر با استکبار بجنگیم باید با مستکبر بودن هم بجنگیم. این واژه‌ها در حوزه مادی و معنوی دارای تفاوت‌های اصلی هستند که نشان می‌دهد مسیر امام حسین(ع) یک مسیر آگاهانه است.

اصلاح‌گری در حوزه فکر؛ مقدمه صلاح در همه امور

حجت‌الاسلام عیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدف امام حسین(ع) در اصلاح‌گری امت رسول الله(ص) گفت: این اصلاح مربوط به فکر، اخلاق، روابط اجتماعی، اقتصاد، سیاست و... است.

نماینده سابق ولی‌فقیه در بوسنی و بالکان ادامه داد: مهم‌ترین اصلاح در حوزه فکر است که باعث می‌شود همه امور به سمت صلاح بروند. اشتباه بودن فکر در نهایت انسان را به گناه و شقاوت می‌رساند.

تفاوت علم و عقل و نقش تحلیلگری در سعادت انسان

وی افزود: در این مسیر، مهم‌ترین قدم این است که به فکر و عقلانیت رجوع کنیم. بین علم و عقل تفاوت‌هایی وجود دارد. علم در آگاهی از جزئیات است اما عقل تجزیه و تحلیل و تدوین قانون می‌کند. اگر انسان تحلیل‌گری نداشته باشد، سرانجام خوبی نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام عیدی یادآور شد: مصلح نیز با عالم و انقلابی تفاوت دارد؛ هر عالمی ضرورتاً عاقل نیست اما هر مصلحی، عاقل و عالم است. اصلاح‌گری نیز مرز نمی‌شناسد؛ جهان را مورد نظر قرار می‌دهد و مرزهای عقیدتی را کنار می‌گذارد و اگر فطرت کسی سالم باشد، حتماً در مسیر سعادت قدم برمی‌دارد.

راویان بسیارند اما رعایت‌کنندگان کم

نماینده سابق ولی‌فقیه در بوسنی و بالکان با بیان اینکه تحلیلگری انسان را به سعادت می‌رساند، گفت: راویان و سخنگویان زیاد هستند اما رعایت‌کنندگان کم هستند. اگر در روایتی یا حدیثی تدبر شده باشد و به انسان خیر برساند، فطرت انسانی منفعت‌طلب به دنبال آن حرکت می‌کند.

وحدت؛ مهم‌ترین اولویت زندگی و جامعه امروز

حجت‌الاسلام عیدی افزود: امروز وحدت مهم‌ترین اولویت زندگی ما و جامعه است؛ زیرا وحدت، شرک را نیز اصلاح می‌کند.

وی تأکید کرد: گاهی ممکن است حرفی بزنیم که برخلاف وحدت و مصالح مسلمین و به‌ویژه در شرایط فعلی باشد. باید به خاطر داشته باشیم که امیرالمؤمنین(ع) نیز برای جلوگیری از اختلاف در امت پیامبر، از امامت صرف‌نظر کرد.

نماینده سابق ولی‌فقیه در بوسنی و بالکان در پایان سخنانش ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی و تلاش‌های استاندار و مجموعه استانداری لرستان، از حضور گروه‌ها و اقشار مختلف و متفاوت دعوت‌شده در این عزاداری‌ها تشکر و قدردانی کرد و این حضور گسترده را نشانه عمق باورهای دینی و انقلابی مردم لرستان دانست.