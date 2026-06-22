جزئیات کامل مجوز جدید آمریکا درباره معافیت صادرات نفت ایران

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: وزارت خزانهداری آمریکا در قالب «مجوز عمومی شماره ایکس (General License X)» بخشی از محدودیت های مرتبط با معاملات نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد و انجام برخی مبادلات مربوط به نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز دانست.
بر اساس این مجوز که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) صادر شده است، تمامی معاملاتی که به طور معمول برای تولید، فروش، تحویل، حمل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی ضروری باشند، تا ساعت ۰۰:۰۱ بامداد ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز شناخته میشوند.
در متن این مجوز تصریح شده است که این معافیت حتی شامل برخی کشتیهایی میشود که پیش از این ذیل تحریمهای آمریکا قرار گرفته بودند، مشروط بر اینکه فعالیت آنها در چارچوب عملیات مرتبط با تولید، فروش، انتقال یا تخلیه نفت و فرآوردههای ایرانی باشد.
واردات نفت ایران به آمریکا نیز مجاز شد
بر اساس مفاد مجوز عمومی شماره X، واردات نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی به خاک آمریکا نیز در صورتی که بخشی از فرآیند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز این محصولات باشد، مجاز اعلام شده است.
امکان پرداخت دلاری به ایران
در بخش دیگری از این سند آمده است که پرداخت وجوه مربوط به خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران میتواند به صورت دلاری انجام شود. بر این اساس، وجوهی که بابت خرید این محصولات به ایران، دولت ایران یا اشخاص تحریم شده تعلق میگیرد، امکان پرداخت در قالب دلار آمریکا را خواهد داشت.
خدمات جانبی نیز مشمول مجوز هستند
این مجوز علاوه بر فروش و انتقال نفت، طیف گستردهای از خدمات مرتبط را نیز شامل میشود؛ از جمله:
پهلوگیری و لنگر انداختن کشتیهای حامل نفت و فرآوردههای ایرانی؛
خدمات مدیریت کشتی؛
تأمین خدمه؛
سوخترسانی به کشتیها؛
راهنمایی دریایی؛
ثبت و پرچمگذاری کشتیها؛
خدمات بیمه؛
طبقهبندی فنی کشتیها؛
عملیات نجات دریایی؛
تعمیرات اضطراری و اقدامات زیستمحیطی مرتبط با نفت و کشتیها.
استثناهای مجوز
وزارت خزانهداری آمریکا در عین حال اعلام کرد که این مجوز شامل اشخاص و نهادهای مرتبط با کره شمالی، کوبا، مناطق تحریمشده اوکراین و همچنین فعالیتهایی که تحت سایر رژیمهای تحریمی آمریکا ممنوع هستند، نمیشود.
گامی مهم در کاهش محدودیتهای نفتی
صدور این مجوز در شرایطی صورت میگیرد که پس از توافق اخیر میان تهران و واشنگتن، بخشی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران در حال بازنگری است. مجوز جدید را میتوان یکی از مهمترین اقدامات عملی در زمینه تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و کاهش محدودیتهای مالی و تجاری مرتبط با این بخش ارزیابی کرد.
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