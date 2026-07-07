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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرد

آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مجوز عمومی صادرشده برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران را با مجوز جدیدی جایگزین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مجوز عمومی X مرتبط با ایران را لغو کرده و مجوز عمومی X۱ مرتبط با ایران را با عنوان «لغو و پایان‌دهی تدریجی مجوز صادرشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی» صادر کرده است.

بنابر بیانیه منتشرشده «از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، مجوز عمومی X مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل با مجوز عمومی X۱ جایگزین شده و این مجوز جدید در تمام مفاد، جایگزین مجوز پیشین است.»

در مجوز جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا به طرف‌ها اجازه داده ظرف حداکثر ۱۰ روز به تمامی معاملاتی که قبلا فروش تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی با منشا ایرانی را مجاز می‌کرد پایان دهند.

در مجوز جدید همچنین تأکید شده است که آمریکا از امروز (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) هیچ‌گونه معامله جدید از جمله خرید یا بارگیری نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشا ایرانی را مجاز نمی‌شمارد.

هم‌زمان یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز مدعی شد اقدامات ایران در تنگه هرمز «کاملاً غیرقابل قبول» است و اعلام کرد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود.

کد مطلب 6881938

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