به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وب‌سایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نشان می‌دهد که علی‌رغم اعلام مقامات کشورمان، واشنگتن هنوز به صورت رسمی تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران را تعلیق نکرده است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز یکشنبه پس از پایان دور اول مذاکرات فشرده بورگن اشتوک سوئیس در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: میانجی گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.