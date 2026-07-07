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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳

جهش قیمت نفت در پی اعلام مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران

جهش قیمت نفت در پی اعلام مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران

در پی اعلام مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام آمریکا مبنی بر اعمال مجدد تحریم‌ها علیه نفت ایران، قیمت نفت با جهش ۵ درصدی بار دیگر به قیمت بالای ۷۰ دلار بازگشت.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC) ساعتی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مجوز عمومی X مرتبط با ایران را لغو کرده و مجوز عمومی X۱ مرتبط با ایران را با عنوان «لغو و پایان‌دهی تدریجی مجوز صادرشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی» صادر کرده است.

بنابر بیانیه منتشرشده «از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، مجوز عمومی X مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل با مجوز عمومی X۱ جایگزین شده و این مجوز جدید در تمام مفاد، جایگزین مجوز پیشین است.»

کد مطلب 6881976

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