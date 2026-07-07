به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام آمریکا مبنی بر اعمال مجدد تحریمها علیه نفت ایران، قیمت نفت با جهش ۵ درصدی بار دیگر به قیمت بالای ۷۰ دلار بازگشت.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا(OFAC) ساعتی قبل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مجوز عمومی X مرتبط با ایران را لغو کرده و مجوز عمومی X۱ مرتبط با ایران را با عنوان «لغو و پایاندهی تدریجی مجوز صادرشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی» صادر کرده است.
بنابر بیانیه منتشرشده «از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، مجوز عمومی X مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل با مجوز عمومی X۱ جایگزین شده و این مجوز جدید در تمام مفاد، جایگزین مجوز پیشین است.»
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