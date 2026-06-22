به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، ظهر دوشنبه با حضور در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی از حاج علیرضا قهرمانی، مداح نیکنام و باسابقه خرم‌آبادی عیادت کرد.

نقش برجسته مداحان در رونق مجالس ائمه اطهار(ع)

استاندار لرستان در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای این مداح خوش‌نام و مردمی، اظهار داشت: مداحان اهل‌بیت(ع) نقش برجسته‌ای در رونق‌بخشی به مجالس ائمه اطهار و به‌ویژه در دهه‌های محرم داشته‌اند و با ذکر مصیبت و زنده نگه‌داشتن نام معصومین، به تبیین سیره اهل‌بیت(ع) پرداخته‌اند.

حضور باشکوه مردم در سوگ حسینی متأثر از مداحی‌های خالصانه است

وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در سوگ و عزاداری امام حسین(ع) نیز متأثر از مداحی‌های خالصانه و عاشقانه بوده است.

شاهرخی اضافه کرد: مداحان گرانقدر ما همواره منشأ تجمع و حضور ویژه مردم در مجالس عزای اهل‌بیت و اباعبدالله الحسین(ع) بوده‌اند.

علیرضا قهرمانی؛ نامی آشنا در عرصه مداحی و حماسه‌سرایی

استاندار لرستان گفت: یکی از عزیزانی که در این زمینه در لرستان نقش والایی داشتند و نامی آشنا برای ملت ایران هستند، حاج علیرضا قهرمانی است که در دوران انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و ایام دفاع مقدس، با صوت زیبا و قرائت دلچسب اشعار دینی و حماسی، همیشه دلها را به سمت کربلا و زنده نگه‌داشتن شعائر دینی رهنمون می‌کردند.

شاهرخی بیان کرد: در این ایام عزیز، برای این مداح مردمی و امام‌حسینی، آرزوی شفا و سلامتی داریم و از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم که هرچه سریع‌تر بهبودی کامل را بازیابند و باز هم با صدای دلنشین خود، مجالس عزای سیدالشهدا(ع) را رونق ببخشند.