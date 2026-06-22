تامین بیش از ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه ماشین آلات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سجادی، ظهر دوشنبه در نشست خبری تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: بیش از ۲۲۰۶ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه ناوگان ماشینآلات کشاورزی تامین شده و این تسهیلات در قالب ۱۴ مرحله برای تقویت مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
مدیر مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر ناوگان ماشینی بخش کشاورزی استان شامل بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع ماشینآلات و ادوات کشاورزی است که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کارایی نیروی کار در این بخش ایفا میکند.
وی افزود: در چارچوب برنامههای توسعه مکانیزاسیون، تاکنون در ۱۴ مرحله مجموعاً ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی استان تزریق شده است تا کشاورزان بتوانند نسبت به خرید و نوسازی ماشینآلات اقدام کنند.
سجادی ادامه داد: در سال جاری نیز برنامه توزیع ۷۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخشهای مختلف کشاورزی در نظر گرفته شده که بخش عمده آن به حوزه مکانیزاسیون اختصاص خواهد یافت.
مدیر مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت ماشینآلات برداشت در استان گفت: در حال حاضر حدود ۹۵۰ دستگاه کمباین در خراسان رضوی فعال است و با اجرای برنامههای نظارتی و بهبود عملکرد ماشینآلات، میزان ریزش در عملیات برداشت از حدود هفت درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: هر یک درصد کاهش ریزش در برداشت محصولات کشاورزی معادل حفظ حدود ۶ هزار تن محصول است که ارزشی بالغ بر سه هزار میلیارد ریال دارد.
سجادی توسعه فناوریهای نوین را از دیگر برنامههای این حوزه عنوان کرد و افزود: استفاده از پهپادهای سمپاش در مزارع موجب کاهش قابل توجه مصرف محلول سم از حدود ۴۰۰ لیتر در هکتار به حدود ۱۰ لیتر در هکتار میشود و عملیات سمپاشی را بهصورت یکنواخت و دقیق انجام میدهد.
مدیر مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد سرمایه بخش مکانیزاسیون در حوزه ماشینهای خودگردان و موتوری متمرکز است، گفت: توسعه مکانیزاسیون علاوه بر افزایش بهرهوری تولید، برای کاربران و بهرهبرداران این ماشینآلات نیز اشتغال ایجاد میکند.
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