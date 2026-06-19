امام جمعه گناوه:انحراف خواص و غفلت عوام زمینه فاجعه در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه گناوه، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات توصیه کرد و اظهار کرد: انسان مؤمن باید در تمام لحظات زندگی، چه در خلوت و چه در اجتماع، خداوند را ناظر بر اعمال، رفتار و کردار خود بداند.

امام جمعه گناوه افزود: امیدواریم همه ما مورد عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) قرار بگیریم و بتوانیم مسیر بندگی و تقوا را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال کنیم.

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به روایتی از امام حسین (ع) گفت: آن حضرت می‌فرمایند خداوند برای اهل تقوا ضمانت کرده است که آنان را از شرایط و موقعیت‌هایی که مورد پسندشان نیست، به سوی آنچه خیر و رضایت آنها در آن است هدایت و متحول کند.

رکنی حسینی با طرح دو پرسش اساسی درباره عاشورا اظهار کرد: نخست اینکه چرا عاشورا به وجود آمد و دوم اینکه چرا عاشورا تا امروز ماندگار شد.

وی افزود: برخی بزرگان معتقدند ریشه حادثه عاشورا را باید در انحراف‌هایی جست‌وجو کرد که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) در جامعه اسلامی شکل گرفت.

وی گفت: به تعبیر علامه ذوفنون مرحوم غروی اصفهانی معروف به علامه کمپانی می گوید تیری که در روز عاشورا به گلوی علی اصغر امام حسین (ع) خورد این تیر از روز سقیفه شلیک شد و روز عاشورا به گلوی علی اصغر نشست.

امام جمعه گناوه ادامه داد: عاشورا تنها یک جنگ نظامی نبود بلکه تقابل دو نگاه و دو مسیر در جامعه اسلامی بود.

انحراف خواص و غفلت عوام؛ عامل شکل‌گیری فاجعه در جامعه

وی تصریح کرد: اگر دو عامل «انحراف خواص» و «غفلت عوام» در کنار هم قرار گیرد، جامعه اسلامی با خطر مواجه می‌شود و فاجعه به وجود می آید.

امام جمعه گناوه گفت:هرگاه در جامعه اسلامی انحراف خواص و غفلت مردم در کنار هم قرار گیرد، زمینه شکل‌گیری بحران‌ها و حوادث تلخ فراهم خواهد شد.

رکنی حسینی بیان کرد: هر زمان نخبگان و صاحبان اثرگذاری از مسیر حق فاصله بگیرند و مردم نیز نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌تفاوت شوند، زمینه ایجاد بحران فراهم خواهد شد.

وی گفت: اسلام بر دو محور اساسی قرآن و اهل بیت (ع) استوار است و دشمنان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند این دو رکن را از متن زندگی مسلمانان جدا کنند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: پس از شهادت پیامبر (ص) امامت را در سقیفه از امت گرفتند و علی (ع) را کنار زدند لذا مردم را از امامت جدا کردند وقتی امام ملت را نداشته باشد قدرت ندارد امام بدون ملت قدرت ندارد در این ایام جنگ تحمیلی دیدیم امام چون امت داشت قدرت داشت. امام بدون امت قدرت ندارد امت بدون امام هم خطر ندارد

وی ادامه داد: جنگ امام حسین (ع) از جنس جنگ احد خیبر و بدر بود چون در سقیفه امامت را از بین بردند و در جنگ کربلا به دنبال حذف قرآن بودند لذا امام حسین مهلت خواست و فرمود می خواهم قرآن بخوانم و حتی سربریده امام حسین قرآن خواند.

رکنی حسینی افزود: هدف دشمنان عترت و هم قرآن بودند و با هر دو دشمنی کردند و امام حسین علیه السلام والسلام توانست هم قرآن و هم اهل بیت را زنده کند.

ماندگاری عاشورا نتیجه اراده الهی و پیام مکتب حسینی است

امام جمعه گناوه با اشاره به راز ماندگاری قیام عاشورا افزود: حادثه کربلا به دلیل پیوند عمیق با حقیقت و اراده الهی در طول تاریخ زنده مانده است و رمز ماندگاری آن خود وجود امام حسین و اراده الهی است.

وی اظهار کرد: دشمنان در دوره‌های مختلف تلاش کردند نام و آثار عاشورا را کمرنگ کنند اما نه تنها موفق نشدند بلکه امروز فرهنگ عاشورا به جریان اثرگذار در جهان اسلام تبدیل شده است.

نماز ظهر عاشورا؛ پیام عملی نهضت حسینی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اهمیت نماز در قیام امام حسین (ع) گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عاشورا اقامه نماز در سخت‌ترین شرایط بود.

وی افزود: امام حسین (ع) حتی در میدان نبرد و در اوج فشار و سختی، نماز را ترک نکرد و نمازی به وقت ، علنی و به جماعت اقامه شد و این پیام روشنی برای جامعه اسلامی است.

امام جمعه گناوه با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و با تاکید بر حضور پرشور در آئین های این ایام و بهره مندی از مجالس معنوی خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا باید با شکوه و حضور گسترده مردم اقامه شود زیرا یکی از اهداف اصلی نهضت حسینی، احیای نماز و ارزش‌های الهی بود.

رکنی حسینی گفت: معرفت‌افزایی و تربیت نسل جوان از مهم‌ترین برکات مجالس سیدالشهدا (ع) است.

اعتماد به مسئولان و هوشیاری نسبت به دشمن ضروری است

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم نامه ای که بین روسای جمهور ایران و آمریکا گفت: این پیام راهبردی رهبر حکیم انقلاب یک پیام موجز اما پر از معنا و قابل دقت است که باید مورد تبیین قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اولین نکته ای که در این پیام خیلی مختصر اما راهگشا و راهبردی وجود دارد اعتماد به تعهد و دلسوزی مسئولان است، اظهار کرد: اعتماد به دلسوزی و تلاش مسئولان در کنار هوشیاری نسبت به رفتار دشمن باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه گناوه افزود: نقد منصفانه لازم است اما نباید با سخنان و رفتارهایی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود، به وحدت جامعه آسیب وارد شود.

وی با بیان اینکه نکته دیگر صداقت در بیان اختلاف نظر در پیام رهبری است ،گفت: دو ویژگی دراین کلام حضرت آقا وجود دارد صراحت و صداقت ایشان است ، فرمودند که نسبت به این تفاهم نامه و مسیری که طی شد یه نظر دیگری داشتم اما با توجه به تعهدی که رئیس جمهور برای حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت و نیز مسئولیتی که رئیس جمهور و شورای اعضای شورای عالی امنیت در این زمینه پذیرفتند این مسیر را برای آنها باز کردم .

امام جمعه گناوه گفت: نکته دیگر در این فرمایش رهبری فرمود من علی الاصول یه نظر دیگری داشتم یعنی مبنا برای ولی فقیه خرد جمعی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر در این پیام ممنوعیت تحمیل پذیری در مذاکرات آینده است و رهبری فرمود در مذاکرات حضوری که در آینده برگزار می شود نباید دشمن نظر خود را بر ما تحمیل کند.

امر به معروف و نهی از منکر؛ مسئولیت همگانی و حاکمیتی

وی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره معمار بزرگ قوه قضائیه شهید مظلوم شهید دکتر بهشتی و یارانش گفت: شهید بهشتی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را انسان ساز و جامعه پرداز می دانست و از نگاه شهید مظلوم دامنه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در همه ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی می داند و همه آحاد امت اسلامی در اجرای این دو فریضه مسئولند.

رکنی حسینی با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر که یکی از فلسفه های قیام امام حسین (ع) است و دارای دو سطح یک عامیانه و همگانی است و وظیفه هر فردی است، یک سطح آن که حاکمیتی یعنی قوه قضائیه به عنوان متولی نهی از منکر در مقیاس کلان است و مبارزه با فسادهای اقتصادی، حقوق های غیرعادلانه و حفظ حقوق عامه مردم این وظیفه حاکمیتی است.

وی ضمن تقدیر از مجموعه قضائی شهرستان، خواستار توجه بیشتر به برخی خانواده‌های درگیر پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های گذشته شد و تأکید کرد: نگاه اصلاحی و کمک به بازگشت افراد به مسیر درست باید مورد توجه قرار گیرد.