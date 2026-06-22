دهقانی: مشارکت مردم کلید تحقق عدالت آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نسرکانی در جلسه قرارگاه نهضت توسعه عدالت تربیتی استان گلستان گزارشی از وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و همچنین روند اجرای طرح شهید عجمیان ارائه کرد.

وی با اشاره به عملکرد موفق استان در سال گذشته اظهار کرد: گلستان در اجرای طرح شهید عجمیان موفق به کسب رتبه نخست کشور شد که این موفقیت حاصل هم‌افزایی، همدلی و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و مجموعه آموزش و پرورش استان بوده است.

نسرکانی افزود: اجرای طرح شهید عجمیان در تابستان ۱۴۰۵ نیز با جدیت در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهسازی، شاداب‌سازی و ارتقای فضاهای آموزشی استان انجام شده است.

در ادامه مشاور وزیر و دبیر قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از عملکرد آموزش و پرورش گلستان، این استان را یکی از استان‌های پیشتاز کشور در اجرای طرح شهید عجمیان دانست و از روحیه جهادی، همدلی و انسجام حاکم بر مجموعه آموزش و پرورش استان تقدیر کرد.

اردشیر دهقانی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم، رمز موفقیت نهضت توسعه عدالت آموزشی است، اظهار کرد: توانمندسازی هیئت‌های امنای پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی و خیرین می‌تواند روند اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی و بهسازی مدارس را شتاب بخشد و زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم سازد.

قدرت‌اله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز در این نشست با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه خدمت و جهاد، اظهار کرد: فرهنگ عاشورایی، سرچشمه حرکت‌های جهادی در نظام تعلیم و تربیت است و مدیران باید با امیدآفرینی، تلاش مستمر و پرهیز از یأس و گلایه، مسیر خدمت به دانش‌آموزان و توسعه آموزش و پرورش را دنبال کنند.

وی طرح شهید عجمیان را فراتر از یک پروژه عمرانی دانست و افزود: این طرح بستری برای تربیت اجتماعی، تقویت مشارکت مردمی و تحقق عدالت آموزشی است و باید با حضور فعال خیرین، خانواده‌ها، گروه‌های جهادی و سایر اقشار جامعه به بهترین شکل اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین «کارت نشاط» را یکی از ابتکارات ارزشمند استان در حوزه مشارکت‌های مردمی عنوان کرد و گفت: این طرح به عنوان پلی ارتباطی میان خیرین و دانش‌آموزان، زمینه حمایت مستقیم و هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند را فراهم کرده است.

در بخش دیگری از این نشست، وحید فراهی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با تشریح روند مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در استان اظهار داشت: میزان مشارکت خیرین در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تاکنون به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که مجموع مشارکت خیرین مدرسه‌ساز از زمان تأسیس استان گلستان تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است.

وی این آمار را نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی استان دانست و بر تداوم این روند در راستای تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت تربیتی تأکید کرد.

در پایان این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در روند اجرای برنامه‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.