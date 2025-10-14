کمبود ١٥ هزار مربی تربیت بدنی؛ تلاش برای افزایش سرانه ورزش دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت ورزش در آستانه هفته تربیت بدتی امروز (سه شنبه ٢٢ مهر) نشست خبری برگزار کرد تا در مورد برنامه های این هفته توضیح دهد.

وی گفت: هر برنامه‌ای که تعریف می‌کنیم، بر اساس اسناد بالادستی است. شعار ما «همه با هم برای ایران به مدرسه» بود و سیاست‌های ما مدرسه محور، با کیفیت، فراگیر، با برنامه، علمی، تخصصی ، هم‌خوانی با سیاست دولت و مشارکت محور بودن است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دو رویکرد در بحث نظام تعلیم و تربیت دارد، ادامه داد: تلاش کرده‌ایم در حوزه تربیت بدنی کار به صورت فراگیر و با برنامه باشد. همچنین تلاش داشته ایم در قالب یک تفاهم نامه با مدیران و معاونان آموزش و پرورش حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این برنامه‌ها چهار مولفه اساسی برنامه داشته باشیم، یادآور شد: مولفه اول منابع انسانی به لحاظ کمی و کیفی است. الان تعداد معلمان تربیت بدنی در مدارس ۳۴ هزار و ۲۵۰ نفر است و ۱۵ هزار و ۷۵۰ نفر کمبود معلم تربیت بدنی داریم. در این باره سعی کرده‌ایم کمبودها را جبران کنیم. همچنین ۶۴۸۰ مراقب سلامت داریم که در زمینه جذب هم اقدامات موثری انجام شده است. ما اعتقاد داریم که منابع انسانی ما فقط معلمان تربیت بدنی و مراقبان سلامت نیستند.

جعفری تاکید کرد: مولفه دوم محتوا و برنامه هایمان است. بر این اساس جلسات کارشناسی در سطح مناطق ، استان و کشور برگزار کردیم تا دستورالعمل ها به سرانجام برسد. در واقع هر کدام از دستورالعمل‌ها در قالب یک بخشنامه ابلاغی شود. این یک نقشه راه است.

وی با یادآوری بحث مهارت آموزی، گفت: سال گذشته دستورالعمل‌هایی در این راستا ابلاغ شد و طبق آن رویکردی که همان مدرسه محوری بود، ۳۲۱۵۰۰۰ هزار نفر متقاضی مهارت آموزی بودند که نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن شرکت کردند و نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر در رشته‌های مختلف قبول شدند.

جعفری با بیان اینکه موضوع دیگر در بحث محتوا، تحول در برنامه درسی است گفت: در این برنامه تعدادی از مدارس به صورت پایلوت زیر نظر هستند تا نتیجه را ببینیم و برنامه‌ریزی بعدی را انجام بدهیم.

به گفته وی، همچنین صبح شنبه آینده مراسم افتتاحیه هفته تربیت بدنی به صورت همزمان در ۷۳۷ منطقه آموزشی کشور و در هر منطقه یک مدرسه با حضور وزرای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش انجام می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزشو پرورش در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: موضوع دیگر در راستای ترویج فرهنگ پهلوانی، طرح «پهلوان سعید» است که در قالب کانون‌های مختلف انجام خواهد شد. ما در این طرح ۷۳۲ مدرسه را تحت پوشش قرار می‌دهیم. امسال برنامه «میدان پویا» را تعریف کردیم که ٥ رویکرد داشت. در این باره ۴۴۱۶ برنامه در این طرح اجرا شد که همگی زیر نظر همین «میدان پویا» بودند.

وی با بیان اینکه یک دستورالعمل جامع برای برگزاری جشنواره‌های مختلف ورزشی را داشتیم، به رویکردهای بین المللی معاونت تربیت بدنی و سلامت اشاره داشت و گفت: در این راستا تیم ملی دانش‌آموزی ایران در دو رویداد بین‌المللی شرکت کرد؛ در بحرین۴۷ مدال کسب کردیم و در برزیل هم حضور دانش‌آموزان منجر به کسب ۸۶ مدال شد و در بین ۵۶ کشور در رده ششم ایستادیم. همچنین در حال برنامه‌ریزی برای اعزام به برزیل و چین هستیم.

جعفری با اشاره به مولفه سوم و تاکید آن بر بحث فضا ادامه داد: اگر مدرسه ساخته می‌شود ، فقط نباید محدود به کلاس درس باشد و باید فضای ورزشی هم داشته باشد. در تلاش هستیم سرانه ورزشی دانش‌آموزی را افزایش بدهیم. سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در کشور ۳۸ صدم متر مربع است که ۲۱ صدم درون مدرسه‌ای و مابقی برون مدرسه‌ای است. امیدواریم اطلس دقیق فضاهای دقیق آموزش و پرورش را تهیه و تنظیم کنیم. باید فضای ورزشی درون مدرسه ای به یک متر مربع برسد. به همین منظور ۲۸۶۲ فضای درون مدرسه‌ای را در نظر گرفته‌ایم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: مولفه بعدی بحث تجهیزات ورزشی و بهداشتی است. در این زمینه تلاش کردیم برای کمک به مدارس ، بیش از ۶۴ هزار مدرسه را تحت پوشش در این زمینه قرار بدهیم.

جعفری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه فضای ورزشی مدارس و برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش کم تحرکی و چاقی دانش آموزان مطرح شد، گفت: آخرین کار درباره اضافه وزن انجام شد، در زمان کرونا بود که برای کنترل وزن دانش‌آموزان بود و و نزدیک به ۳۰ درصد اضافه وزن داشتند که با انجام برخی طرح‌ها به ۲۷ درصد رسید. همه تلاش ما بر آن است که سرانه ورزشی دانش‌آموزان را ارتقا بدهیم و همچنین در نگرش نسبت به ورزش تغییر ایجاد کنیم تا چنین مشکلاتی را کاهش بدهیم. اخیراً مقرر شده سه وزیر یک نشست مشترک را داشته باشند تا یک تقسیم کار ملی انجام بدهند که این نشست بعد از هفته تربیت بدنی انجام شود.

وی در مورد تعامل با وزارت ورزش و همکاری در برگزاری المپیادها گفت: از حمایت های وزیر ورزش تشکر می کنم به خصوص در موضوع اعزام های بین المللی ما که شخصا از فدراسیون ها پیگیر بودند، در مورد المپیادهای استعدادهای برتر دستورالعملی داریم، اگر قرار است رقابتی کانونی برگزار شود باید تعامل شود، اعتقاد دارم اگر معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با فدراسیون ها همکاری باشد، خیلی از موازی کاری ها برطرف می شود.