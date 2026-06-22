به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید دانش‌آموز محمدحسین شیراوند فردا برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، امشب دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ رأس ساعت ۲۲ در جایگاه اجتماع شبانه مردم مبعوث‌شده واقع در شهر چغابل برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شهیدپرور دعوت شده است تا با حضور خود، آخرین وداع را با این شهید گرانقدر انجام دهند.

زمان و مکان تشییع و خاکسپاری

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید دانش‌آموز، روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ صبح از گلزار مطهر شهدای شهر چغابل به سمت روستای آقاجان برگزار خواهد شد.

از همه اقشار مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم شهروندان شهیدپرور شهرستان رومشکان دعوت به عمل آمده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، یاد و خاطره این شهید دانش‌آموز را گرامی داشته و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کنند.

«محمدحسین شیراوند»، دانش‌آموز ۱۴ساله و مداح اهل‌بیت (ع) از شهرستان رومشکان، پس از چند ماه تحمل رنج ناشی از جراحات حمله رژیم صهیونیستی به رومشکان، در شب هفتم محرم‌الحرام به شهادت رسید.